COP27 : "Les pays du Nord doivent changer en profondeur" (experte environnementale sur i24NEWS)

"Les pays occidentaux doivent remettre en cause leur propension à consommer toujours plus"

Quels sont les enjeux de cette COP 27, qui se déroule actuellement à Charm el-Cheikh, en Egypte?

Nadia Maïzi, professeure de l’Ecole des Mines Paris, est l’une des rédactrices du rapport du GIEC, un groupe de 600 scientifiques originaires du monde entier qui fait le point sur les risques climatiques chaque année.

Selon elle, cette COP égyptienne permet de “comprendre le réchauffement climatique à travers le prisme africain”, un continent impacté en premier lieu par ce phénomène alors qu’il est le moins responsable des émissions de gaz à effet de serre.

"Les pays du Nord", explique Nadia Maïzi, "doivent se transformer en profondeur et remettre en cause leur propension à consommer toujours plus."

Propos recueillis par Fleur Sitruk, envoyée spéciale i24NEWS à la COP 27, à Charm El Cheikh.