Adidas s'associe avec l'Anti-Defamation League pour lutter contre l'antisémitisme

"Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme, le racisme et la haine dans le sport"

La société Adidas a déclaré qu'elle s'associerait à la Ligue anti-diffamation (ADL) pour lutter contre l'antisémitisme et la haine après une controverse majeure sur son partenariat avec le chanteur Kanye West.

Cédant à une campagne de pression impliquant l'ADL, la société de vêtements de sport a rompu son partenariat avec le rappeur qui a publié une série de diatribes antisémites sur les réseaux sociaux.

La collaboration de la marque avec Kanye West représentait une part très significative de ses revenus annuels, expliquant les réticences initiales de la société à rompre son contrat avec l'artiste. Adidas n'a rompu ses liens avec Kanye West qu'après que d'autres grandes entreprises l'ont fait, et après une forte baisse du cours de ses actions.

Le président d'Adidas North America, Rupert Campbell, a dénoncé l'antisémitisme et annoncé le partenariat entre la marque et l'ADL dans un discours adressé à la communauté juive lors du sommet annuel de l'organisation à New York.

"Nous reconnaissons que nous ne faisons pas toujours les choses correctement. Nous ne sommes pas parfaits, mais ici nous savons sans aucun doute que nous avons pris la bonne décision", a déclaré Rupert Campbell.

"Le discours de haine raciste et antisémite de notre ancien partenaire a violé nos valeurs. Nous avons pris des mesures pour commencer à démanteler le partenariat. Cela a pris du temps compte tenu de la complexité du partenariat, mais nous restons déterminés à conserver nos valeurs", a-t-il poursuivi.

"Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme, le racisme et la haine dans le sport, au sein d'Adidas ou dans la société", a-t-il dit.

"Je veux le dire haut et fort à tout le monde. Nous continuons à nous tenir aux côtés de la communauté juive dans la lutte contre l'antisémitisme et de toutes les communautés du monde qui font face à l'injustice et à la discrimination", a-t-il conclu, annonçant une nouvelle "collaboration" d'Adidas avec l'ADL dans le but de contrer la haine.

Le chef de l'ADL, Jonathan Greenblatt, a salué le partenariat en montrant une nouvelle paire de baskets Samba.

Lors du sommet de l'ADL, Jonathan Greenblatt, président de l'organisation, a attribué une partie de l'antisémitisme croissant aux États-Unis aux "artistes avec des complexes de messie", faisant également référence à la star de la NBA Kyrie Irving, qui a fait la promotion d'un film antisémite ces dernières semaines.

Depuis, Amazon subit des pressions pour supprimer le film qui gagne en popularité de ses plateformes.

Greenblatt a fustigé "Les principales plateformes de streaming qui ne sont guère plus que le genre de propagande que Goebbels approuverait".

Le maire de New York, Eric Adams, également présent au sommet, a lui aussi lié certains incidents antisémites récents à "des célébrités et des athlètes égarés".

"Tous ces incidents se produisent parce que des propos et préjugés antisémites sont promus par des personnes célèbres. L'année dernière, nous avons enregistré le plus grand nombre d'incidents antisémites jamais recensé aux États-Unis", a-t-il déploré. "La haine dans notre société se normalise et se propage d'une communauté à l'autre."