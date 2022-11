Le milliardaire américain d'origine juive, Sam Bankman-Fried perd 94% de sa fortune en 24h

En 2021, il était "l’une des personnalités les plus riches de Hong Kong"

Le milliardaire américain d'origine juive Sam Bankman-Fried, l’une des personnalités les plus riches du monde des cryptomonnaies, avec une fortune estimée à 15,6 milliards de dollars par l’agence de presse Bloomberg, a perdu 94 % de celle-ci en une seule journée. 

Le jeune homme a constitué sa fortune sur FTX, une plateforme d’échange de cryptomonnaies qui permettait d’acheter ou de vendre certaines de ces monnaies virtuelles.

Après des études de physique au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, il se lance dans la finance et commence à investir sur les marchés financiers puis se tourne vers les cryptomonnaies à la fin de l’année 2017.

En 2020, il a notamment soutenu soutient la campagne électorale de Joe Biden à hauteur de plus de 5 millions de dollars. En 2021, il est "l’une des personnalités les plus riches de Hong Kong et la personne de moins de 30 ans la plus riche au monde", selon le magazine Nikkei Asia.

Changpeng Zhao, le patron canadien de la plateforme Binance a annoncé qu'elle allait liquider ses actifs en FTT. Une partie importante des actifs d’Alameda Research, le fonds d’investissement de Sam Bankman-Fried, sont notamment composés de FTT. Sur FTX, ils ont retiré 6 milliards de dollars en 72 heures.

La débâcle de FTX a étourdi le monde de la cryptomonnaie: il y a un peu plus d'une semaine, le groupe était considéré comme la deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde, et "SBF" comme l'interlocuteur privilégié des régulateurs à travers le monde. Le groupe était évalué à quelque 32 milliards de dollars.

L'instabilité exacerbée du secteur faisait plonger les cryptomonnaies sur la semaine, et le bitcoin perdait vendredi 5,75% à 16.784 dollars, au plus bas depuis novembre 2020. L'ether, une autre monnaie virtuelle, lâchait aussi plus de 5% à 1.940 dollars.