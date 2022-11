L'Iran et la Russie discutent du renforcement de leur coopération

L'Iran aurait demandé l'aide du Kremlin pour son programme nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi au cours duquel les deux hommes ont discuté du renforcement de la coopération entre leurs pays dans divers domaines, a annoncé samedi le Kremlin.

"Un certain nombre de questions bilatérales ont été discutées relatives au renforcement de la coopération dans les domaines politique, commercial et économique, avec l'accent mis sur le secteur des transports et de la logistique", a indiqué Reuters en citant Moscou.

Le jour exact de l'appel entre les deux dirigeants n'a pas été précisé.

L'Iran et la Russie ont approfondi leurs liens ces derniers mois depuis que Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine.

Téhéran a reçu mercredi le chef de la sécurité russe Nikolai Patrushev pour des entretiens sur des sujets incluant "la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme", ainsi que des mesures pour contrer l'ingérence occidentale.

Kiev et ses alliés occidentaux accusent la Russie d'avoir utilisé des centaines de drones de fabrication iranienne ces dernières semaines pour mener des attaques en Ukraine.

Samedi dernier, l'Iran a admis pour la première fois avoir envoyé des drones en Russie, mais a insisté sur le fait qu'ils avaient été fournis à son allié avant l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a averti Téhéran que "les conséquences de la complicité" avec Moscou seraient "plus importantes que les avantages du soutien de la Russie".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a précisé pour sa part que l'armée du pays abattait "au moins 10 drones iraniens par jour".

Kiev affirme qu'environ 400 drones iraniens ont déjà été utilisés contre la population civile ukrainienne et que Moscou en a commandé environ 2 000.

La Grande-Bretagne et l'Union européenne ont imposé des sanctions à trois généraux iraniens et à une société d'armement accusée d'avoir fourni des drones à la Russie.

CNN a par ailleurs rapporté plus tôt ce mois-ci que l'Iran avait demandé l'aide du Kremlin pour son programme nucléaire au cas où il ne parviendrait pas à rétablir l'accord nucléaire de 2015 avec les puissances occidentales.

Citant des responsables du renseignement américain informés de la question, la chaîne a rapporté que l'Iran avait demandé à la Russie des matières nucléaires et du combustible, qui pourraient raccourcir le temps nécessaire pour construire une arme nucléaire.

One sait pas à l'heure actuelle si Moscou a accepté de satisfaire les requêtes de Téhéran.