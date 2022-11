United Airlines va bloquer l'achat des sièges du milieu en raison du poids des passagers

"Le poids moyen, le tour de taille et l’indice de masse corporelle des adultes ont augmenté"

La compagnie américaine United Airlines va bloquer l'achat des sièges du milieu dans ses avions jusqu'à avril 2023, en raison du poids des passagers et de leurs bagages, rapporte Air Journal.

La mesure est entrée en vigueur le mardi 1er novembre 2022. Un "changement temporaire" qui s’explique par "une augmentation du poids moyen des clients en hiver".

La compagnie s'appuie sur des prescriptions de l’Administration fédérale de l’aviation (Federal Aviation Administration, FAA). En 2019, l’institution a publié une circulaire consultative dans laquelle elle recommandait aux compagnies aériennes de prendre en compte une augmentation du poids moyen des passagers… de 6 kg à 15 kg selon le genre des voyageurs et la saison.

Aux États-Unis, "le poids moyen, le tour de taille et l’indice de masse corporelle des adultes ont augmenté au cours des 18 dernières années", notait un rapport publié par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) américains en 2018.