Le chef de l'Agence juive met en garde le nouveau gouvernement contre l'aliénation du judaïsme mondial

Il a souligné l'importance de l'unité et du respect de toutes les confessions du judaïsme

Le chef de l'Agence juive pour Israël a mis en garde la coalition présumée contre l'aliénation du judaïsme mondial, après que ses membres ont proposé une législation qui réduirait radicalement l'immigration en Israël et délégitimerait les conversions non orthodoxes au judaïsme.

"Alors que s'amorce la tâche difficile de former un nouveau gouvernement, nous pensons qu'il est essentiel de veiller à ce que nos relations avec le judaïsme mondial restent intactes et que l'engagement éternel de permettre aux Juifs de tous les coins du monde de faire leur alyah soit maintenu", a déclaré le président de l'Agence juive, Doron Almog, dans un communiqué.

L'Agence juive, un organisme quasi-gouvernemental chargé d'encourager et de faciliter l'immigration en Israël et de maintenir les relations d'Israël avec les Juifs de la diaspora, s'est trouvée dans une position inconfortable au cours de la semaine et demie écoulée, la coalition probable ayant soulevé un certain nombre de propositions qui modifieraient ou menaceraient radicalement cette mission. La semaine dernière, les partis religieux ont appelé à mettre fin à la "clause des petits-enfants" qui permet à toute personne ayant au moins un grand-parent juif d'immigrer librement en Israël tant qu'elle ne pratique pas une autre religion.

Ce dimanche le parti Otzma Yehudit (Force juive) a appelé à mettre fin à la reconnaissance officielle des conversions non orthodoxes aux fins de la citoyenneté, une décision aux implications pratiques limitées, mais qui constitue un profond affront symbolique aux mouvements réformés et conservateurs. Toutefois, en tant qu'organisme non partisan qui fonctionne en grande partie selon le gouvernement, l'organisation a cherché à éviter les confrontations directes avec la coalition naissante.

Dans sa déclaration, Almog a souligné l'importance de l'unité et du respect de toutes les confessions du judaïsme.

"A cette heure, nous pensons que rien n'est plus important que l'unité du peuple juif, y compris toutes ses dénominations, ainsi que la protection des relations stratégiques avec le judaïsme mondial par un dialogue permanent. L'Agence juive continuera à être le pont reliant Israël et les Juifs du monde entier", a assuré Almog.