Un proche de Zelensky déclare que le vote de l'Ukraine contre Israël à l'ONU est une "grave erreur"

L'assistant personnel du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Alexey Arestovych, a déclaré dimanche que le récent soutien de l'Ukraine à une résolution des Nations unies contre Israël était "une grave erreur". Lors d'une diffusion en ligne sur internet, le proche collaborateur du Premier ministre ukrainien a affirmé que "la position du ministère ukrainien des Affaires étrangères était illogique et inacceptable." "Nous faisons équipe avec la Russie et l'Iran qui nous attaquent, et nous nous éloignons d'Israël - que nous voulons comme allié. L'Ukraine doit au moins s'abstenir de tels votes", a-t-il ajouté. Vendredi, un comité de l'ONU a approuvé une résolution visant à demander à la Cour internationale de justice de se prononcer "de toute urgence" sur le conflit israélo-palestinien et l'"annexion" israélienne. La Quatrième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a voté en faveur de la mesure par une marge de 98 voix pour, 17 contre et 52 abstentions. La résolution, intitulée "Pratiques et activités de colonisation israéliennes affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés", était l'une des nombreuses résolutions axées sur le conflit au cours de la session. Elle demande que la CIJ, dont le siège est à La Haye, "rende d'urgence un avis consultatif" sur "l'occupation prolongée, la colonisation et l'annexion du territoire palestinien par Israël". L'Ukraine et la Russie ont voté en faveur de la résolution. Parmi les autres pays qui ont voté pour, on trouve l'Égypte et la Jordanie, qui ont toutes deux signé des traités de paix avec Israël, ainsi que le Bahreïn et les Émirats arabes unis, qui ont récemment signé des accords de normalisation avec l'État juif dans le cadre des accords d'Abraham.