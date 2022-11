La Russe Marsha Lazareva, "femme à abattre" au Koweit : la cour d’appel de Paris saisie

Rapidement, Marsha Lazareva est accusée de malversations financières et condamnée à 29 ans de travaux forcés

C’est un dossier qui mêle patriarcat, droits de l’homme, argent, diplomatie et arbitrage. Au cœur de l’affaire, Marsha Lazareva, une jeune russe ambitieuse, installée aux Etats-Unis, qui répond en 2003 à une offre d’emploi. La proposition est alléchante pour la fraiche diplômée de l’Université de Moscou et de la Wharton School aux Etats Unis, l’une des écoles de commerce les plus prestigieuses au monde... Elle provient d’un fonds d’investissement au Koweït. La jeune femme fonce avec mari et enfant et devient Head of strategy de KGL, une société de private equity. Trois ans plus tard, les fondateurs de KGL confient à la jeune femme la direction d’un autre fonds, dans lequel ils investissent 15 millions de dollars. Objectif, dénicher les sociétés prometteuses dans le secteur logistique.

Courtesy of the family Marsha Lazareva et son fils en 2015

C’est alors que les ennuis commencent. "Marsha commence à prendre trop d’importance dans ce pays arabe, patriarcal et archaïque", dénonce François Zimeray, aujourd’hui avocat de la jeune Russe. "Elle vient troubler un jeu très bien rôdé dans lequel les intérêts commerciaux et les rôles de chacun des acteurs est parfaitement défini. Elle marche sur les plates-bandes du pouvoir et du Sultan qui règne sur ce secteur des investissements étrangers. En plus, elle est une femme".

Très rapidement, Marsha Lazareva est accusée de malversations financières, détournements de fonds publics et est condamnée par un tribunal au Koweït à 29 ans de travaux forcés… en son absence. Et surtout "sans procès équitable". En novembre 2017, elle est arrêtée et passe 470 jours dans une prison "notoirement surpeuplée", isolée de son enfant, avant d'être libérée sous caution en juin 2019.

Marsha Lazareva se réfugie à l’ambassade de Russie, avec son petit garçon de huit ans. La même année, elle saisit un tribunal arbitral international afin de voir l'État du Koweït condamné pour violation de ses droits. Le Tribunal, désigné pour statuer en cas de conflit entre la société et l’Etat, se déclare incompétent pour connaître des demandes. Parallèlement, dans un avis contre le Koweït du 25 Novembre 2020, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l’Homme considère que la détention de Marsha Lazareva est "illégale et arbitraire" et qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable.

Selon les clauses prévues dans l’arbitrage, il a été établi, cette semaine, que la cour d’appel de Paris serait compétente pour trancher l’appel. Cherie Blair, la femme de l’ancien premier ministre britannique et François Zimeray et Marie-Claire Bizeau en France, tous trois avocats de Marsha Lazareva, affirment aujourd’hui avoir "l’espoir que la juridiction française marque une étape décisive vers une solution juste". Les parties ont désormais cinq mois pour conclure. Le Koweit aura trois mois pour répondre.