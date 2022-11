Business France lance son 1er programme d'accélérateur d'entreprises en Arabie saoudite

Business France cherche à soutenir la stratégie industrielle de l'Arabie saoudite

Business France a récemment lancé son premier programme d'accélérateur d'entreprises en Arabie saoudite pour aider à mettre en place des bureaux pour 10 nouvelles entreprises et projets conjoints de la nation européenne. L'événement de lancement du French Fab Booster est organisé en collaboration avec le National Industrial Development and Logistics Program (NIDLP) du Royaume et vise à contribuer au plan économique Vision 2020.

Le Fab Booster se déroule du 14 au 24 novembre à Riyad, Jubail et Dammam. Le programme met en vedette de jeunes entreprises françaises spécialisées dans le développement durable et les solutions, dont Armtek, Dametis, Oryx Data, SpareParts3D, Finalcad, Optimistik, Dillygence et Daxium.

Business France, l'agence nationale de soutien au développement international de l'économie du pays européen, cherche à soutenir la stratégie industrielle de l'Arabie saoudite, qui vise à tripler la contribution de l'industrie manufacturière au PIB du Royaume d'ici 2030.

L'accélérateur French Fab se déroulera sur une période de neuf mois et comprendra des réunions d'affaires avec des partenaires locaux, du coaching et des sessions de préparation au marché.

Le programme d'accélération réunit des industriels français et saoudiens de premier plan dans le cadre d'une série de sessions qui mettent en avant des exemples de réussite, de durabilité, de sécurité, d'efficacité mais aussi les nouvelles technologies et les tendances industrielles.

Avec l'un des secteurs manufacturiers qui connaît la croissance la plus rapide au monde, l'Arabie saoudite est devenue un marché clé pour les investisseurs internationaux et les leaders industriels. Le Royaume a récemment réalisé d'importants investissements dans la technologie afin de renforcer l'infrastructure des secteurs public et privé.