Les drones iraniens contiendraient de nombreuses pièces de fabrication occidentale, voire israélienne

La lentille infrarouge du drone Mohajer-6 semble identique à celle fabriquée par une entreprise israélienne

Selon un rapport publié mercredi par le Wall Street Journal, la majorité des composants des drones iraniens capturés en Ukraine et analysés par des experts ont été produits par les États-Unis, le Japon et d'autres nations occidentales - y compris des lentilles infrarouges qui semblent être identiques à celles produites par une société israélienne.

Cette découverte - qui, selon le Wall Street Journal, a suscité l'inquiétude des analystes occidentaux et provoqué une enquête du gouvernement américain - intervient alors que l'Occident considère de plus en plus la flotte d'avions sans pilote de Téhéran comme une menace, certains d'entre eux ayant été utilisés par la Russie pour attaquer des cibles en Ukraine.

Cette découverte survient également en dépit de l'une des campagnes de sanctions les plus complètes au monde, menée par les États-Unis, contre les ventes d'armes à la République islamique.

Les experts ukrainiens cités par le rapport estiment que 75 % des composants des drones iraniens abattus en Ukraine étaient initialement produits aux États-Unis.

Nati Shohat/Flash90 Un drone survole la région de Gilboa, au nord d'Israël

Si la grande majorité des composants étudiés par les experts ont été déterminés comme provenant des États-Unis ou du Japon, d'autres ont été produits en Chine ou en Allemagne.

En outre, la lentille infrarouge télescopique du drone Mohajer-6, qui avait été piraté en vol et avait été récupéré intact par l’armée ukrainienne, semble être identique à un modèle fabriqué par l’entreprise israélienne, Ophir Optronics Solutions Ltd, selon le dispositif présent dans le Mohajer-6 et les brochures d'entreprise examinées.

La société mère de l’entreprise israélienne a nié avoir vendu des produits à l'Iran et a déclaré qu'elle se conformait aux lois américaines et aux autres lois applicables ainsi qu'aux contrôles des exportations et aux sanctions occidentales.

Le rapport indique que les ambassades d'Israël, des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne et de la Chine ont toutes refusé de commenter ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.