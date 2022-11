Coca-Cola en tête du classement des pires pollueurs de la planète

Le classement de Coca-Cola entache son statut de sponsor officiel de la conférence sur le climat COP27

Coca-Cola est en tête du classement 2022 des entreprises qui génèrent le plus de déchets dans l’environnement, a indiqué l’ONG Break Free From Plastic dans son classement publié mardi.

"Au cours des cinq dernières années, The Coca-Cola Company est restée constamment le pire pollueur plastique au monde avec une marge significative", indique l’ONG.

Le classement de Coca-Cola entache son statut de sponsor officiel de la conférence sur le climat COP27. Près de 500 000 emballages plastiques ont été collectés et analysés pour identifier les entreprises les plus polluantes. Plus de 31 000 déchets liés à la marque Coca-Cola ont été retrouvés.

Pepsi et Nestlé complètent le podium et Unilever, Procter & Gamble, Mondelēz International, Mars, Philip Morris International, Danone, et Colgate-Palmolive, parachèvent le Top 10 des plus grands pollueurs mondiaux.

NOEL CELIS (AFP) Des déchets plastiques sur une plage de Freedom Island près de Manille aux Philippines

Le classement a été établi à partir des déchets récoltés dans plus de 90 pays. "Année après année, les mêmes entreprises multinationales de biens de grande consommation sont les principaux pollueurs de plastique", déplore Break Free From Plastic.

Par ailleurs, l’ONG pointe que ces entreprises ont signé un accord avec la Fondation Ellen MacArthur et le Programme des Nations unies pour l’environnement, visant à réduire leur empreinte plastique d’ici 2025.

Les premières bases d’un traité mondial contre la pollution plastique ont été lancées par les Nations unies et la première session du Comité de négociation intergouvernemental chargé d’élaborer ce traité se tiendra du 28 novembre au 2 décembre 2022 à Punta del Este, en Uruguay.