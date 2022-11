20 ans de coopération scientifique franco-israélienne

Grâce à Maïmonide, les équipes de chercheurs font évoluer les études dans divers domaines scientifiques

Cette année marque les 20 ans du programme de coopération scientifique France-Israël, Maïmonide. Son objectif est de développer les échanges scientifiques et technologiques d’excellence entre les laboratoires des deux pays. Il s’agit de favoriser les nouvelles coopérations, les mobilités des chercheurs et la participation de jeunes doctorants. Ce partenariat entre Israël et la France, a également pour but de soutenir des collaborations de recherche dans des domaines de pointe. En 20 ans, 112 projets ont été financés par la France et Israël, dans une vingtaine de thématiques variées.

"Chaque année, 640.000 euros sont attribués aux chercheurs français et 640.000 euros aux chercheurs israéliens pour mener à bien environ 6 à 8 études. Plus la coopération entre les pays est grande, plus la qualité du domaine scientifique et des publications s’améliore, cela donne aussi une synergie particulière", a déclaré le professeur Avi Domb, scientifique en chef au ministère israélien de l'Innovation, de la Science et de la Technologie, à i24NEWS.

Dans le cadre du projet Maïmonide, les équipes de chercheurs font évoluer les études dans les domaines de la santé mentale et physique, des mathématiques, de l’imagerie médicale, de l’astrophysique, de la protection de l’environnement, des énergies, du diagnostic des maladies virales ou encore des vaccins. Pour l’année 2024, des bourses seront accordées dans deux champs d'intervention : la protection de l'environnement marin et la physique appliquée.

Le mois dernier, un événement spécial a eu lieu à Paris avec des scientifiques de renom d'Israël et de France, présentant leurs recherches primées en présence du comité de pilotage du programme présidé par le Dr David Harari, lauréat du prix Israël, et le président français le professeur Michel Cosnard, ancien directeur de l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA).

Maïmonide, un tremplin vers le succès

Grâce au programme Maïmonide, qui s’est avéré être un véritable tournant pour la carrière du Pr israélien Shulamit Michaeli, scientifique de premier plan qui a fondé le centre de nanomédecine de l'Institut Bar-Ilan, de nouvelles portes se sont ouvertes.

"Avec Maïmonide, je me suis rendu compte qu’une opportunité exceptionnelle se présentait devant moi et que nous pouvions unir nos forces et nos compétences pour faire avancer la recherche. Avec Gérald Spaeth, nous avons travaillé ensemble et avons reçu une subvention pour deux ans. J’ai aussi envoyé un de mes étudiants à Paris, à l’Institut Pasteur quelques semaines, puis nous avons publié nos travaux dans deux grands journaux : 'Proceedings of the National Academy of Sciences' et 'PLOS Pathogens', en 2021 et 2022", a déclaré le professeur Shulamit Michaeli à i24NEWS.

Cette année, Shulamit Michaeli, Gérald Spaeth, spécialiste de parasitologie moléculaire et chef de laboratoire à Pasteur et Yitzhak Pilpel de l’Institut des sciences Weizmann ont reçu une subvention de 8.6 millions d’euros de la part d’ERC Synergy à Bruxelles. Les subventions ERC Synergy soutiennent des projets menés par un groupe de deux à quatre chercheurs.

En exploitant la biologie unique du parasite protozoaire Leishmania en tant que système modèle, leur projet permettra d'obtenir des informations uniques sur le rôle de l'instabilité du génome dans l'adaptation eucaryote en combinant l'évolution expérimentale, les analyses de l'ARN non codant, la modélisation de réseaux et le séquençage de cellules uniques de pointe.

"Le programme renforce tout d’abord les liens entre Israël et la France et permet de postuler pour des subventions de recherche plus grandes comme cela a été le cas pour nous avec ERC. Cela rend possibles aussi les échanges entre les étudiants français et israéliens qui apprennent ainsi à se connaître et cela encourage l’amitié entre les pays", a-t-elle poursuivi.

Shulamit assure qu’il "est très prestigieux de travailler avec l’Institut Pasteur surtout dans le domaine des maladies infectieuses".

"En Israël, la recherche est de très haut niveau donc chacun amène son expertise; nous sommes à égalité avec la France dans ce domaine. Il est vrai qu’Israël est la nation de l’innovation, nous sommes toujours dans cette mouvance, et nous sommes habitués à nous adapter à toute situation, à entreprendre, et à initier même s’il faut ‘sortir des sentiers battus’. En Europe, le travail est beaucoup plus méthodologique, donc nous nous complétons bien et nous avons trouvé un équilibre entre nos manières de procéder", a-t-elle dit.

Le projet de recherche d’ERC qui prendra fin en 2029, devrait révéler des interactions complexes et dynamiques entre l'adaptation génomique, épitranscriptomique et phénotypique des parasites, ainsi que le rôle des ribosomes et des ARN non codants adaptés au stress - en particulier les régulateurs anti-sens - qui compensent les modifications préjudiciables du dosage génétique. Les scientifiques examineront en outre si le parasite a la capacité de se préparer à l'avance aux changements des conditions environnementales et au changement d'hôte.

"L'étude de l'évolution de l'agent pathogène au sein d'un hôte mammifère fournira un cadre innovant pour la découverte de candidats biomarqueurs complexes liés à la virulence de Leishmania et à la résistance aux médicaments. L'exploitation de l'instabilité du génome à des fins d'adaptation est commune à d'autres microbes pathogènes et au cancer", a précisé Shulamit Michaeli, à i24NEWS.

Une coopération sans précédent avec l'INRIA pour 2023

Pour l’année à venir, une nouvelle coopération franco-israélienne va voir le jour où des bourses seront accordées aux chercheurs. Un accord de collaboration en matière d’Intelligence artificielle doit être signé prochainement par Israël avec l'institut INRIA, pour un projet d’une durée de 6 ans qui débutera en 2023.

L'INRIA promeut la recherche interdisciplinaire en collaboration avec le monde universitaire et industriel et soutient diverses voies d'innovation, d’algorithmes et d'informatique quantiques en vue de la création de startups technologiques. ⁣Avec le programme intitulé "Pascal", 360.000 euros seront alloués à la France et 360.000 euros à Israël.

"Dans le domaine de l’IA, Israël a de nombreuses startups excellentes mais la France possède des superordinateurs très développés et performants, nous avons donc beaucoup à apprendre les uns des autres", a déclaré Tom Dan Danino, directeur général adjoint du ministère israélien de l'Innovation, de la Science et de la Technologie qui fera partie de cette nouvelle coopération.

"Les projets seront focalisés sur la santé, l’agriculture et le transport mais nous sommes ouverts à d'autres propositions de recherche; nous essayons de construire le lien entre les chercheurs israéliens et français pour ensuite aider à faire avancer la recherche en matière d’intelligence artificielle. C’est une coopération incroyable qui nous attend", a-t-il poursuivi.

Le Prof Avi Domb espère quant à lui que la coopération scientifique franco-israélienne se développera davantage, notamment en favorisant les voyages professionnels pour les post-doctorants dans les deux pays, afin d’exporter le savoir-faire et d’optimiser les avancées en termes de recherche.

