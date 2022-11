La proposition d'immunité a été immédiatement condamnée par l'ancienne fiancée du journaliste assassiné

L'administration Biden a annoncé jeudi que le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, devrait être à l'abri d'un procès pour son rôle présumé dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Il s'agit là d'un revirement suite aux déclarations de Joe Biden condamnant le prince pendant la campagne présidentielle américaine de 2020.

Jamal Khashoggi avait été tué et démembré en octobre 2018 par des agents saoudiens dans le consulat d’Arabie saoudite d'Istanbul. L’opération avait été ordonnée par le prince Mohammed bin Salman, selon les renseignements américains.

Le département d'État a qualifié cette décision de "purement juridique", affirmant que la position du prince devrait le protéger contre un procès intenté par la fiancée du journaliste du Washington Post assassiné. La proposition est non contraignante et un juge décidera en dernier recours d'accorder ou non l'immunité.

OZAN KOSE (AFP) La fiancée de Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz

Cette demande de l’administration Biden a suscité une condamnation immédiate de la part de l'ancienne fiancée de Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz. "Jamal est mort une nouvelle fois aujourd'hui", a-t-elle tweeté quelques minutes après que l’information ait été rendue publique. "Nous pensions qu'il y aurait peut-être une lumière vers la justice depuis les États-Unis, mais encore une fois, l'argent passe en premier", a-t-elle ajouté.