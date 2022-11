Le ministre de la Défense a évoqué le programme nucléaire de Téhéran et les drones

Les ministres de la Défense d'Israël et de la Grèce ont souligné vendredi l'importance de maintenir des alliances fortes pour faire face aux menaces mondiales et régionales, citant des défis tels que la guerre en Ukraine et les tensions actuelles en Méditerranée orientale.

"Le monde change", a déclaré le ministre de la Défense Benny Gantz après avoir rencontré à Athènes son homologue grec, Nikolas Panagiotopoulos. "Les implications de la guerre en Ukraine saignent à travers les frontières nationales. La politique de l'extrémisme et du terrorisme a un impact sur les pays du monde entier", a-t-il affirmé.

"Le programme nucléaire de l'Iran et l'utilisation de drones iraniens par les forces russes en Ukraine comme preuve que l'agression présumée de la République islamique continue d'être une grave menace pour la région et le monde", a ajouté Gantz.

AP /Michael Varaklas Le ministre grec de la Défense, Nikos Panagiotopoulos, à droite, et son homologue israélien, Benny Gantz à Athènes, en Grèce, le 18 novembre 2022.

"Il est clair que les menaces mondiales que nous voyons aujourd'hui ne sont que les graines des défis qui vont se développer et croître à l'avenir, ayant un impact sur la sécurité nationale, les approvisionnements alimentaires, l'immigration, les ressources énergétiques", a-t-il poursuivi.

Le mois dernier, Benny Gantz s'est rendu dans la capitale turque, Ankara, devenant ainsi le premier haut responsable israélien de la défense à le faire depuis plus de dix ans, et signalant une possible reprise des liens de défense avec la Turquie.

Israël et la Turquie étaient autrefois de proches alliés dans la région, mais les relations sont devenues de plus en plus tendues sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, qui critique ouvertement la politique israélienne à l'égard des Palestiniens.