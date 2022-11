Fin de la COP 27: les États peinent à trouver un accord

150 pays se sont engagés à réduire de 30 % leurs émissions de méthane d'ici à 2030

Je me trouve dans l’avion qui décolle de Charm el-Cheikh pour Tel Aviv. Les bâtiments de la COP 27 deviennent de plus en plus petits, jusqu’à se confondre avec la ville, et n’être plus qu’une tâche blanche entre les montagnes et la mer. Drôle d’idée d’avoir choisi cette station balnéaire pour héberger la COP 27.

"Drôle d’idée d’avoir choisi cette station balnéaire pour héberger la COP 27"

Avec ses immenses complexes hôteliers, Charm el-Cheikh est l’archétype du tourisme de masse et de son lot de conséquences néfastes pour l’environnement (surexploitation des ressources en eau dans le désert, pollution de la terre et de la mer, croissance exponentielle du trafic aérien). Tout cela, au détriment de la population locale, -des pêcheurs et des Bédouins-, qui sont les grands exclus de ce boom économique.

AHMAD GHARABLI / AFP US President Joe Biden delivers a speech during the COP27 summit in Egypt's Red Sea resort city of Sharm el-Sheikh.

La COP a officiellement fermé ses portes hier soir à 18h. D'âpres négociations, elles, se poursuivent pour parvenir à un accord, et pourraient durer encore quelques heures, voire quelques jours. Dans un revirement théâtral, l’Union Européenne a apporté hier son soutien à la création d’un fonds d’aide pour les dommages créés par le réchauffement climatique, un des projets phares de la présidence égyptienne de la COP, qui se veut le porte-parole des pays du Sud. Mais un accord se heurte pour le moment au refus de la Chine, et au silence des Etats-Unis.

"La COP a officiellement fermé ses portes hier soir à 18h. D'âpres négociations, elles, se poursuivent"

Selon Rachel Barr, économiste spécialiste du climat présente à la COP 27, “quoiqu’ils décident, ça sera forcément insuffisant, vu l’ampleur des enjeux. L’union Européenne par exemple a promis une aide d'1 milliard d’euros pour aider l’Afrique à faire face au changement climatique, alors qu’il faudrait 100 milliards.” Le premier brouillon de la déclaration finale, publié hier par l’Egypte, réaffirme l’objectif de limiter le changement climatique à 1,5°C, mais n’invite pas à une réduction des énergies fossiles dans leur ensemble (gaz, pétrole, charbon).

Fleur Sitruk/i24NEWS Des visiteurs près des pavillons de la COP27 à Charm el-Cheikh en Egypte, le 7 novembre 2022

Les engagements pris par plus de 150 pays pour réduire de 30 % leurs émissions de méthane d'ici à 2030 pourraient donc être l'un des rares progrès enregistrés lors de cette conférence. Ni la Chine ni l'Inde, aujourd'hui les premiers émetteurs de méthane, n'ont encore rejoint le pacte. Mais Pékin pourrait bientôt franchir le pas: à la surprise générale, le chef de la délégation chinoise s’est invité jeudi à une réunion organisée par John Kerry à la conférence sur le climat, et s’est mis à détailler le plan de lutte contre le méthane en Chine.

L’Union Européenne a apporté son soutien à la création d’un fonds d’aide pour les dommages créés par le réchauffement climatique

Des promesses dérisoires vu l’enjeu climatique. Rachel Barr déplore des engagements encore très insuffisants concernant les réductions d’émissions de méthane, au vu de l’urgence climatique: “Ce gaz est doté d’un pouvoir de réchauffement 80 fois supérieur au gaz carbonique, et ses émissions atteignent des niveaux records. Limiter fortement sa propagation aurait eu un impact immédiat sur la hausse des températures!”

MOHAMMED ABED / AFP Delegates arrive at the COP27 climate conference in Egypt's Red Sea resort city of Sharm el-Sheikh.

Autre raté de la COP 27: l’élevage, responsable de 37% des émissions de méthane. La question de notre régime alimentaire n’a pas été mentionnée une seule fois pendant la conférence. “On ne parle pas de l’éléphant qui est dans la pièce, s’insurge Yael Hanna Gabay, la fondatrice de l’association Israel Climate Save. “Selon un rapport de l’UNEP (le programme des Nations Unis pour l’environnement), le passage à un régime végétalien est la solution la plus efficace pour réduire les émissions de méthane dans le secteur agricole.

"Le passage à un régime végétalien est la solution la plus efficace pour réduire les émissions de méthane du secteur agricole"

Non seulement il n’a pas été question de modifier notre régime alimentaire pendant la COP 27, mais des partenaires des Nations Unis ont même présenté des projets pour intensifier l'élevage dans les pays africains, explique-t-elle.”

AHMAD GHARABLI / AFP Le président israélien Isaac Herzog entouré d'autres chefs d'Etat lors de la photo de groupe à la COP27 à Charm el-Cheikh en Egypte, le 7 novembre 2022

Malgré les rapports plus alarmants les uns que les autres publiés chaque jour sur l'accélération du réchauffement climatique et ses conséquences, les quelque 200 états réunis pendant ces deux semaines ont bien du mal à prendre des mesures à la hauteur du diagnostic. L’année prochaine, la COP 28 se tiendra dans d'autres salles climatisées au milieu du désert, à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis. Peut-être un avant-goût de ce qui attend l'ensemble de la planète, si la lutte contre le réchauffement climatique continue de se résumer à des déclarations d’intentions et à de vagues promesses.