Le passager a été remis au service de police de l'aéroport

Un passager en provenance d'un pays africain a été arrêté au terminal 1 de l'aéroport international de Dubaï pour avoir fait passer de la marijuana cachée dans des ananas. Les inspecteurs des douanes de Dubaï ont eu des soupçons sur la boîte en carton contenant des ananas, qui se trouvait sur un vol en provenance d'un pays réputé pour la culture de ce fruit. Ils ont alors demandé au passager s'il transportait des matières interdites qui a répondu par la négative.

Le passager a également été fouillé et scanné, mais rien de plus n'a été trouvé. Il a ensuite été remis au département général de lutte contre les stupéfiants de la police de Dubaï. Le sachet contenant de la drogue a été retrouvé dans les ananas.

Khalid Ahmed, directeur par intérim du département des opérations passagers des douanes de Dubaï, a déclaré que les contrebandiers envoient parfois de petites quantités de drogue dans un premier temps ; si leur tentative réussit, ils essaient d'envoyer ensuite de plus grandes quantités.

"Les douanes de Dubaï sont très attentives à ces tentatives misérables et travaillent dur pour protéger la société en empêchant l'entrée de substances narcotiques. Les contrebandiers tentent de contourner les inspecteurs des douanes en cachant leur contrebande à l'intérieur de boîtes de cosmétiques et de soins personnels, ou dans la doublure de leurs sacs. Malgré le nombre croissant de passagers à Dubaï, surtout en cette période de Coupe du monde au Qatar et de belle saison d'hiver aux Émirats arabes unis, des programmes rigoureux sont mis en place pour endiguer toute tentative de contrebande illégale", a-t-il déclaré.