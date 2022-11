L'Arabie saoudite et la Thaïlande concluent des accords sur l'énergie

La visite du prince héritier saoudien en Thaïlande constitue un moment historique

L'Arabie saoudite et la Thaïlande ont signé des accords historiques sur la coopération énergétique et les énergies renouvelables lors de la visite du prince héritier, Mohammed ben Salmane, à Bangkok. Les représentants d'ACWA Power, qui font partie de la délégation saoudienne à Bangkok, ont également signé un accord sur le développement de l'énergie renouvelable avec la compagnie pétrolière et gazière publique thaïlandaise PTT et le fournisseur d'électricité public, l’Autorité de production d'électricité de Thaïlande.

Un troisième accord a été conclu par le ministère saoudien de l'Investissement et l’Autorité de production d'électricité de Thaïlande pour promouvoir la transition énergétique, a indiqué le ministre thaïlandais. La politique énergétique de la Thaïlande vise à réduire la dépendance à l'égard du gaz naturel et des combustibles fossiles afin de renforcer la sécurité énergétique et d'atteindre son objectif ambitieux qui consiste à fournir 30% de l'électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2037. Le mix de production d'électricité ne comprend que 14,9% d'énergies renouvelables.

La visite du prince héritier saoudien en Thaïlande constitue un moment historique dans les relations entre Riyad et Bangkok, qui se sont enlisées dans les années 1980 et n'ont été rétablies que cette année, lorsque le Premier ministre thaïlandais, Prayuth Chan-ocha, s'est rendu en Arabie saoudite à l'invitation du prince héritier.

"Le monde espère crucifier l'Arabie saoudite en tant que premier exportateur de pétrole", avait déclaré son ministre de l'Energie en marge du sommet COP27 en Égypte, ajoutant que le royaume suivrait de près les promesses des autres pays en matière d'énergies renouvelables.