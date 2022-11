Tirs de missiles : le G7 exige des sanctions plus sévères à l'encontre de la Corée du Nord

La Corée du Nord a traité de "marionnette des Etats-Unis" le secrétaire général de l'ONU

Les pays du G7 ont dénoncé dimanche le lancement "irresponsable" par la Corée du Nord d'un nouveau missile balistique intercontinental, exhortant le Conseil de sécurité des Nations unies à prendre de nouvelles mesures "significatives" pour mettre fin aux essais nord-coréens.

Les ministres des Affaires étrangères du Groupe des Sept ont déclaré que les tirs répétés de missiles par la Corée du Nord "déstabilisent davantage la région, malgré les appels de la communauté internationale à la paix et à la stabilité".

Le missile que Pyongyang a testé vendredi semble être son tout dernier ICBM, dont la portée potentielle lui permettrait de toucher le continent américain. La déclaration du G7 appelle à "une réponse unie et robuste de la part de la communauté internationale, y compris la nécessité pour le Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures significatives supplémentaires".

Le G7 comprend le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Un représentant de l'Union européenne s'est joint à la déclaration. Depuis début novembre, la Corée du Nord a testé un nombre record de missiles, dont un missile balistique vendredi qui est tombé dans la zone économique exclusive du Japon, à l'ouest d'Hokkaido. L'agence d'État nord-coréenne KCNA a affirmé qu'il s'agissait d'un missile balistique intercontinental (ICBM) de type Hwasong-17, surnommé "missile monstre" par les experts militaires.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté près d'une douzaine de résolutions imposant des sanctions à la Corée du Nord en raison de son activité nucléaire et de tirs de missiles depuis 2006. La déclaration du G7 a réitéré les exigences selon lesquelles le programme nucléaire de la Corée du Nord doit être démantelé de manière vérifiable, ajoutant que la nation recluse "n'aura jamais le statut d'État nucléaire."

Peu de temps après les déclarations du G7, la Corée du Nord a traité de "marionnette des Etats-Unis" le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres pour avoir condamné le tir d'un missile balistique intercontinental (ICBM) par Pyongyang, à quelques heures d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité sur le sujet lundi.

"J'exprime mon profond regret du fait que le secrétaire général de l'ONU observe une attitude vraiment déplorable, oublieuse de l'objectif et des principes de la Charte des Nations unies et de sa mission même qui est de maintenir l'impartialité, l'objectivité et l'équité sur tous les sujets", a déclaré la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne Choe Son Hui, dans un communiqué cité dimanche soir par l'agence officielle KCNA.

Vendredi, M. Guterres avait appelé la Corée du Nord à "renoncer immédiatement à tout nouvel acte provocateur" et à "respecter complètement ses obligations internationales découlant des résolutions du Conseil de sécurité" après le tir, le même jour, d'un ICBM qui est tombé au large du Japon.