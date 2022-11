Israël et le Japon avancent vers un accord de libre-échange

Les droits de douane et les prix des voitures, jouets et autres devraient nettement baisser

Israël et le Japon avancent les premières étapes pour la signature d'un accord de libre-échange dans une démarche qui devrait faire baisser les droits de douane et les prix des voitures, jouets et autres produits importés fabriqués au Japon.

Ariel Harmoni/Ministry of Defense Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz et le ministre japonais de la Défense Yasukazu Hamada à Tokyo, Japon

"Ce matin à Tokyo, nous avons convenu de faire un premier pas vers la signature d'un accord de libre-échange entre Israël et le Japon, ce qui signifie des réductions pour les produits et les marchandises en provenance du Japon au profit du marché israélien et l'augmentation des exportations israéliennes vers le Japon, la troisième plus grande économie du monde", a déclaré le Premier ministre sortant Yaïr Lapid. "Cette année, nous célébrons également les 70 ans de relations entre nos pays et c'est une preuve supplémentaire de leur force croissante - diplomatiquement et économiquement."

Israël et le Japon ayant noué des liens diplomatiques en 1952, l'activité économique s'est développée et les relations en matière de défense se sont réchauffées ces dernières années. Les entreprises japonaises ont investi un total de 13 milliards de dollars dans l'industrie technologique israélienne depuis 2000, et plus de 85 entreprises japonaises sont actuellement actives en Israël, selon le ministère israélien des Affaires étrangères.

David Mareuil/Pool Photo via AP Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz et le ministre japonais de la Défense Yasukazu Hamada à Tokyo, Japon

Le Japon représente 15,8% de tous les investissements étrangers dans l'industrie tech israélienne, contre seulement 1,8% en 2016, et 12% de l'investissement total (étranger et israélien), selon les estimations du cabinet de conseil Harel-Hertz Investment House.

Fin août, Israël et le Japon ont signé un accord pour une coopération plus étroite en matière de technologie de défense et d'équipements militaires. Lapid a salué l'avancée d'un accord de libre-échange comme "une réalisation importante pour l'économie israélienne et la position d'Israël dans le monde". L'année dernière, le volume des échanges de biens et services entre les deux pays s'est élevé à 3,574 milliards de dollars, selon les chiffres du ministère des affaires étrangères.