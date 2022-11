Les armées israélienne et américaine doivent accélérer leurs plans communs pour contrer l'Iran (Aviv Kohavi)

"Nous sommes à un moment critique qui nécessite l'accélération des plans opérationnels"

Au lendemain d'une réunion avec le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, le chef d'état-major israélien, Aviv Kohavi, a déclaré mardi qu'Israël et les États-Unis devaient accélérer les plans communs pour des actions offensives contre l'Iran. "Nous sommes à un moment critique qui nécessite l'accélération des plans opérationnels et de la coopération contre l'Iran et ses mandataires terroristes dans la région", a souligné Aviv Kohavi dans un communiqué.

Israël a longtemps poussé les États-Unis à envisager une option militaire, et le président américain Joe Biden a déclaré en juillet qu'il serait prêt à recourir à la force si nécessaire pour empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire.

L'installation d'enrichissement nucléaire de l'Iran à Natanz, Iran, septembre 2007. L'installation d'enrichissement nucléaire de l'Iran à Natanz, Iran, septembre 2007.

AP Photo/Hasan Sarbakhshian, File L'installation d'enrichissement nucléaire de l'Iran à Natanz, Iran, septembre 2007.

Les responsables israéliens ont également mis en garde contre les mandataires de l'Iran dans la région, du Hezbollah libanais aux Houthis du Yémen. L'Iran a ainsi annoncé avoir commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo, dans une nouvelle entorse à ses engagements pris auprès des grandes puissances, décidée après une résolution critique adoptée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Déjà, l'an dernier, l'Iran avait annoncé avoir commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% sur le site de Natanz (centre), se rapprochant des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Ce seuil de 60% dépasse largement celui de 3,67% fixé par l'accord de 2015 entre Téhéran et les grandes puissances visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.