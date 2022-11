Karabakh : l'Arménie critique une alliance militaire menée par Moscou

Il a fustigé l'alliance militaire pour leur échec à défendre Erevan face à l'Azerbaïdjan

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a critiqué mercredi ses alliés de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire menée par Moscou, pour leur échec à défendre Erevan face à l'Azerbaïdjan voisin.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont affrontés pour le contrôle de la région du Nagorny-Karabakh au cours de deux guerres, dont la dernière, en 2020, a fait plus de 6.500 morts. Des heurts ont régulièrement lieu depuis, comme en septembre lorsque 286 combattants ont été tués.

"Jusqu'ici, nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur une réaction de l'OTSC à l'agression azerbaïdjanaise contre l'Arménie", a déploré Pachinian, lors d'un sommet à Erevan de cette alliance militaire réunissant plusieurs ex-républiques soviétiques.

Il a jugé "accablant que l'appartenance de l'Arménie à l'OTSC n'ait pas pu contenir l'agression azerbaïdjanaise".

"Cela porte un préjudice énorme à l'image de l'OTSC, à la fois dans notre pays et à l'étranger", a assuré Pachinian, qui doit s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine, présent au sommet, plus tard dans la soirée.

AP Photo/Sergei Grits, File Un soldat d'origine arménienne se tient à côté du drapeau du Haut-Karabakh dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, à une nouvelle frontière avec le district de Kalbajar remis à l'Azerbaïdjan, le 25 novembre 2020.

Le conflit entre Bakou et Erevan est lié à des disputes territoriales, notamment autour du Nagorny-Karabakh, une région montagneuse peuplée majoritairement d'Arméniens qui a fait sécession de l'Azerbaïdjan au début des années 1990 avec l'aide de l'Arménie. Une première guerre avait alors fait plus de 30.000 morts.

La guerre à l'automne 2020 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avait fait plus de 6.500 morts dans les deux camps et s'était terminée par une déroute militaire arménienne et un accord de paix parrainé par Moscou.

Des affrontements sporadiques ont toutefois continué d'éclater, malgré la présence de militaires russes, que ce soit au Nagorny-Karabakh ou à la frontière reconnue entre les deux pays, comme en septembre.

L'Arménie a demandé en septembre de l'aide militaire de l'OTSC et de Moscou, conformément à l'accord réglementant les activités de l'alliance.

Mais l'OTSC a réagi en dépêchant son secrétaire général dans la zone du conflit et en proposant de créer un groupe de travail pour analyser la situation.