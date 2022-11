Un groupe banni de Twitter par Elon Musk pour avoir salué les attentats à la bombe de Jérusalem

"Ce n'est pas correct", a tweeté Elon Musk

Un groupe anti-israélien ayant fait l'éloge sur Twitter des attentats à la bombe perpétrés mercredi à Jérusalem a été banni de la plateforme par Elon Musk. "Ce n'est pas correct", a déclaré le nouveau PDG de Twitter en réponse à un message du commentateur politique Ian Miles Cheong, dans lequel il partageait une capture d'écran du Collectif Jisr "promouvant et célébrant activement la violence contre les Juifs".

Dans les captures d'écran partagées par Miles Cheong, le Collectif Jisr, dont le compte est actif depuis 2021, a posté une vidéo des attentats à la bombe déclarant : "La résistance a parlé. Explosion à al-Quds [Jérusalem]". Un adolescent a été tué et 19 autres personnes ont été blessées dans le double attentat à la bombe commis dans la capitale israélienne.

Olivier Fitoussil/Flash90 Des policiers sur les lieux d'une attaque terroriste à Jérusalem, le 23 novembre 2022.

Selon Miles Cheong, le groupe aurait également décrit lundi les Juifs d'origine orientale comme des "traîtres qui ont rejoint les sionistes suprémacistes blancs". "Ils étaient des nôtres et ils ont choisi d'être des traîtres. Nous, les opprimés, les attendons. Nous savons tous ce qui arrive aux traîtres", a écrit le collectif.

Le compte Twitter de sauvegarde de Jisr Collective a également été suspendu. Le groupe, toujours actif sur Instagram, a toutefois mis son compte en mode privé. Ce groupe tient un blog regroupant des écrivains sous des pseudonymes qui publient un contenu radical prônant la "résistance armée", la dissolution d'Israël et l'établissement d'un État palestinien du Jourdain à la mer Méditerranée.

"La résistance protège activement Al Qods, la capitale de la Palestine. Aucun colon, ni à Jérusalem Ouest ni à Jérusalem Est n'est en sécurité. Tout Al Qods sera libérée de la présence violente d'agents coloniaux de l'impérialisme américain et britannique", a tweeté le collectif Jisr en août, à la suite d'une fusillade dans un bus qui a fait huit blessés, dont une femme enceinte.

Le groupe a été l'un des premiers partisans du Boston Mapping Project , qui a répertorié et cartographié les institutions juives et sionistes locale soi-disant "structurellement liées" aux médias, à la police et au gouvernement. Le FBI a déclaré en juin qu'il surveillait le projet.

À la mi-novembre, 180 ONG ont demandé à Elon Musk d'adopter la définition de travail de l'IHRA sur l'antisémitisme sur Twitter pour lutter contre le harcèlement des Juifs sur la plateforme. Le parti pris farouche du milliardaire pour une liberté" d'expression débridée inquiète tout particulièrement les organismes de lutte contre l'antisémitisme.