L'ONU ouvre une enquête sur la répression en Iran

"Les responsables iraniens ne pourront pas perpétrer cette violente répression dans l'anonymat"

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé jeudi, malgré l'opposition de Téhéran et de Pékin, d'ouvrir une enquête internationale sur la répression des manifestations en Iran après la mort de Mahsa Amini, pour rassembler des preuves des violations et éventuellement poursuivre les responsables.

Et c'est en plein débat devant le Conseil, que l'agence de presse iranienne Fars a annoncé l'arrestation du célèbre footballeur Voria Ghafouri, accusé d'avoir "insulté et sali la réputation de l'équipe nationale (Team Melli) et de s'être livré à de la propagande" contre l'Etat.

Yuki IWAMURA / AFP Des manifestants demandent aux Nations unies de prendre des mesures contre le traitement des femmes en Iran, suite à la mort de Mahsa Amini alors qu'elle était détenue par la police des mœurs, lors d'une manifestation à New York le 19 novembre 2022.

Réunis d'urgence à l'initiative de l'Allemagne et de l'Islande, les 47 Etats membres de l'instance onusienne la plus élevée en matière de droits humains ont décidé de nommer une équipe d'enquêteurs de haut niveau pour faire la lumière sur toutes les violations de ces droits liées à la répression des manifestations.

Le texte a été voté à une majorité légèrement plus large qu'attendue, malgré une manœuvre dilatoire de dernière minute de Pékin : 25 pays ont voté oui, six non (Arménie, Chine, Cuba, Erythrée, Pakistan et Venezuela) et 16 se sont abstenus. "Les responsables iraniens ne pourront pas perpétrer cette violente répression dans l'anonymat; la communauté internationale les regarde", a réagi l'ambassadrice américaine Michèle Taylor. "Le courage et la détermination des manifestants nous obligent", a tweeté la représentation française auprès de l'ONU, saluant également la création de ce mécanisme d'enquête.

STEFANI REYNOLDS / AFP Demonstrators chant slogans while marching during the "March of Solidarity for Iran" in Washington, the United States, on October 15, 2022.

L'ONG Amnesty International s'est félicitée d'"une résolution historique" qui marque "une étape importante vers la fin de l'impunité !", tandis que Lucy McKernan, de Human Rights Watch, qualifiait la décision du Conseil d'"étape bienvenue".