Google crée un Doodle en hommage à la réalisatrice et actrice israélienne Ronit Elkabetz

Google a publié dimanche un Doodle, en l'honneur du 58e anniversaire de la cinéaste, actrice et militante Ronit Elkabetz. L'illustration la représentant, créée par l'artiste israélienne Maya Shleifer, a remplacé le logo Google sur la page d'accueil du moteur de recherche pour les utilisateurs en Israël et en France.

Flash90 La famille, les amis et les collègues rendent un dernier hommage à l'actrice et cinéaste israélienne Ronit Elkabetz, à Tel Aviv, le 20 avril 2016

Née à Beersheva dans une famille juive marocaine religieuse, Ronit Elkabetz s'est distinguée pour sa trilogie To Take a Wife, Shiva et Gett : le procès de Viviane Amsalem, nominée pour un Golden Globe Award. Cette œuvre constitue la première représentation authentique d'une famille juive sépharade dans des films israéliens, et souligne les défis auxquels sont confrontées les femmes juives qui se voient refuser un divorce par le tribunal rabbinique. "Nous avons l'habitude de chercher des réponses sur la page d'accueil vierge de Google et quand elle change, c'est comme si elle vous faisait un clin d'œil et devenait plus humaine", a déclaré Shlomi Elkabetz, réalisateur, acteur et producteur et frère de Ronit Elkabetz.

"Je crois que Ronit aurait été touchée par cet hommage en Israël et en France, où elle a vécu et créé. Le cinéma de Ronit, les rôles qu'elle a créés, ont toujours représenté son aspiration à parler au nom des femmes pour promouvoir le changement et l'égalité. Penser que des millions de personnes en Europe et en Israël se souviendront d'elle et de ses valeurs ou apprendront à la connaître pour la première fois est une chose formidable", a-t-il ajouté.

AFP Ronit Elkabetz

"Parallèlement à la célébration du talent unique de Ronit Elkabetz, le Doodle que nous publions aujourd'hui en Israël et en France est un rappel du courage et de l'héritage de Ronit en tant qu'artiste qui a écrit, réalisé et joué la lutte des femmes pour la liberté et l'égalité", a indiqué Barak Regev, directeur de Google Israël. "Nos Doodles mettent en lumière des personnes remarquables et sont destinés à apporter de la joie, et je suis sûr que des millions de personnes en Israël et en France seront heureux de voir que l'on marque l'anniversaire de Ronit."

Tout au long de sa carrière, Ronit Elkabetz a été nominée au total pour treize Ophir [Oscars israéliens], et a reçu un prix de l'Académie du film israélienne pour l'ensemble de son œuvre. Elle a en outre remporté des dizaines de prix dans des festivals de cinéma du monde entier comme le prix France Culture au Festival de Cannes en mai 2010 et a reçu la Légion d'honneur en France. Elle est décédée d'un cancer du poumon en 2016 à l'âge de 51 ans.