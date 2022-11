"Les Israéliens ont renoncé à la solution à deux États" (Yuval Noah Harari)

"Les Israéliens ont adopté un système de classes à plusieurs niveaux où les Juifs sont au sommet"

L'historien et professeur d'université israélien Yuval Noah Harari a déclaré que la plupart des Israéliens ont abandonné la solution des deux États dans une interview accordée à CNN mercredi dernier. Harari, qui est surtout connu pour ses livres à succès "Sapiens : Une brève histoire de l'humanité" et "21 leçons pour le XXIe siècle", a affirmé qu'"une grande partie du public israélien est progressivement passée de la croyance en la solution des deux États à une croyance implicite en la "solution des trois classes"".

"Vous avez un seul pays, entre le Jourdain et la Méditerranée, avec trois catégories de personnes qui y vivent. Les Juifs, qui ont tous les droits ; certains Arabes, qui ont quelques droits ; et d'autres Arabes, qui ont très peu ou pas de droits", a poursuivi l'auteur israélien.

Daniel Naber, from Wikimedia Commons Yuval Noah Harari

"C'est aussi de plus en plus l'aspiration, ou l'état d'esprit de certaines personnes, même au sein du gouvernement", a-t-il poursuivi en faisant probablement référence aux résultats des dernières élections israéliennes, où une coalition rassemblant le Likoud, le Shas, le Judaïsme unifié de la Torah et le Parti Sionisme religieux donnerait naissance à l'un des gouvernements les plus religieux de l'histoire d'Israël.

Yuval Noah Harari avait annoncé en mars dernier le lancement mondial en octobre d’une nouvelle série documentaire à l’intention des pré-adolescents dont le premier volume est sorti le 5 octobre en France sous le titre "Nous, les indomptables, Comment les humains ont conquis le monde".