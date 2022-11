Le maire de New York participera au sommet sur l'antisémitisme en Grèce

"Il est de mon devoir de protéger la communauté juive de l'antisémitisme et du sectarisme"

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, se rendra cette semaine à Athènes, en Grèce, pour le sommet des maires contre l'antisémitisme qui se tiendra en 2022. Le sommet de mercredi intervient après que la police de New York a déjoué une tentative d'attaque contre des synagogues le week-end dernier, et à la lumière des attaques et du harcèlement quasi quotidiens contre les Juifs dans la ville. "En tant que maire de la plus grande communauté juive des États-Unis, il est de mon devoir de la protéger de l'antisémitisme et du sectarisme", a-t-il affirmé après la tentative d'attaque de la semaine dernière par un homme armé portant un brassard nazi.

Suite à cette menace, New York a renforcé la présence policière dans les synagogues au moins jusqu'à Hanoukka. Après la Grèce, Adams se rendra à Doha, au Qatar, qui accueille la Coupe du monde de football. Il rencontrera des chefs de gouvernement et des responsables de la sécurité au cours de ce voyage, afin de préparer New York et le New Jersey à accueillir les jeux en 2026, indique son bureau dans un communiqué.