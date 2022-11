Washington insiste sur le droit des Chinois à manifester

"Il sera très difficile pour la Chine de contenir le virus avec leur stratégie de zéro Covid"

Les Etats-Unis ont insisté lundi sur le droit du peuple chinois à manifester, doutant de l'efficacité de la politique du "zéro Covid" du gouvernement chinois, alors qu'un mouvement de colère populaire sans précédent agite la Chine.

"Cela fait longtemps que nous disons que tout le monde a le droit de manifester pacifiquement, ici aux Etats-Unis et partout dans le monde", a indiqué un porte-parole du département d'Etat. "Cela inclut la Chine", a-t-il précisé dans un communiqué.

NOEL CELIS / AFP Des manifestants défilent dans une rue lors d'une manifestation contre les dures restrictions imposées par la Chine sur le Covid-19 à Pékin le 28 novembre 2022.

"Les Etats-Unis considèrent que la vaccination, les tests et les traitements sont plus efficaces que le restrictions strictes", a ajouté le porte-parole de la diplomatie américaine. "Nous pensons qu'il sera très difficile pour la Chine de contenir le virus avec leur stratégie de zéro Covid", a-t-il conclu. "Il sera très difficile de maintenir les confinements et le zéro Covid". Les autorités chinoises tentaient lundi d'endiguer un mouvement de colère d'une ampleur historique contre les restrictions sanitaires et pour plus de libertés.

Dimanche, une foule de manifestants, répondant à des appels sur les réseaux sociaux, est descendue dans la rue notamment à Pékin, Shanghai et Wuhan, prenant les forces de l'ordre au dépourvu. Par son étendue sur le territoire, la mobilisation semble la plus importante depuis les rassemblements pro-démocratie de 1989, durement réprimés.