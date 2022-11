L'envoyé de l'ONU au Proche-Orient prévient que la Cisjordanie "atteint un point d'ébullition"

"Le ciblage des civils ne peut jamais être justifié et la violence doit cesser"

Le coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a prévenu lundi que le conflit israélo-palestinien "atteint un point d'ébullition". "Le niveau élevé de violence en Cisjordanie occupée et en Israël au cours des derniers mois, incluant les attaques contre les civils israéliens et palestiniens ont causé de graves souffrances humaines", a affirmé Wennesland.

"Le ciblage des civils ne peut jamais être justifié et la violence doit cesser", a-t-il ajouté lors d'un briefing du Conseil de sécurité, appelant à un retour à un processus politique pour une résolution du conflit. Il a condamné les récentes attaques terroristes à Jérusalem et à Ariel, ainsi que la violence des résidents juifs contre les Palestiniens à Hébron.

Winnesland a averti que "la démographie évolue plus vite que la politique" et que la croissance rapide de la population à Gaza et en Cisjordanie rendra "de plus en plus difficile" la gestion du conflit. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a condamné les attaques terroristes contre les Israéliens et la violence des résidents juifs issus des implantations.

Les États-Unis "sont profondément préoccupés par cette forte escalade", a déclaré Mme Thomas-Greenfield. "Cette année a été la plus meurtrière en Cisjordanie depuis 2004". Elle a également condamné les paiements de l'Autorité palestinienne aux terroristes et la "perturbation du statu quo historique des lieux saints."

AP /Yuki Iwamura La représentante des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, s'exprime lors d'une conférence de presse, au Conseil de sécurité des Nations Unies

Par ailleurs, Mme Thomas-Greenfield a reproché à l'ONU de se concentrer de manière déséquilibrée sur Israël, notamment par le biais de la commission d'enquête à composition non limitée et de la demande adressée à la Cour internationale de justice de se prononcer sur le conflit.

"Le système des Nations unies est truffé d'actions et d'organes anti-Israël. Au lieu de faire de la démagogie et de poursuivre des mesures improductives, nous espérons que l'ONU commencera à se concentrer sur des mesures concrètes qui améliorent la vie des Israéliens et des Palestiniens", a-t-elle conclu.