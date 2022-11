Le Canada va convoquer l'ambassadeur russe pour des tweets "haineux" envers la communauté LGBT+

"Les Russes ont encore une fois choisi la propagande haineuse"

La ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly a demandé lundi à ses services de convoquer l'ambassadeur de Russie à Ottawa, Oleg Stepanov, suite à une série de tweets anti-LGBT+ dont un visant une ministre fédérale ouvertement lesbienne. Les messages publiés par le compte Twitter de l'ambassade russe font écho à l'adoption la semaine dernière par la Douma d'un projet de loi interdisant toute "propagande" LGBT+, ou encore de "faire la promotion de relations sexuelles non traditionnelles" auprès de tous les publics, dans les médias, sur internet, dans les livres et dans les films.

"Les Russes ont encore une fois choisi la propagande haineuse. Il s'agit d'une attaque contre les valeurs canadiennes d'acceptation et de tolérance. La ministre Joly a demandé au ministère de convoquer l'ambassadeur russe pour lui communiquer ce message ", a déclaré Emily Williams, porte-parole de Mélanie Joly.

LARS HAGBERG / AFP Ambassade de Russie à Ottawa, Canada

Les tweets russes comprenaient une photo d'un drapeau arc-en-ciel barré d'une ligne rouge et accompagnée de commentaires : "Tout est question de famille. La famille, c'est un homme, une femme et des enfants." L'ambassade s'en est également prise à la ministre canadienne des Sports, Pascale St-Onge, ouvertement lesbienne, après qu'elle a dénoncé la "propagande homophobe russe". La ministre avait notamment déclaré que "le traitement des personnes LGBT+ en Russie est une honte et une attaque contre les droits humains fondamentaux".

"Nous ne pouvons pas tolérer cette rhétorique et encore moins les commentaires à propos de la ministre St-Onge", a souligné le ministère des Affaires étrangères canadien. Dans un courriel adressé à l'AFP, Mme St-Onge s'est dite "profondément offensée par le message de l'ambassadeur russe contre les homosexuels alors qu'il se trouve sur le sol canadien", le qualifiant d'"affront aux droits durement acquis par l'ensemble de la communauté LGBT+".

La Russie cherche à dépeindre les relations LGBT+ comme un produit de la dangereuse influence occidentale, en plein durcissement conservateur du Kremlin accompagnant son offensive militaire en Ukraine. Les tweets de son ambassade ont en outre été postés après une fusillade meurtrière dans un club LGBT+ du Colorado et après la controverse suscitée par le logo arc-en-ciel de la Coupe du monde au Qatar, où l'homosexualité est illégale.