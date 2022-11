Le chef de l'ONU déclare lors d'un événement de solidarité avec les Palestiniens que "l'occupation doit cesser"

Il a appelé à donner davantage à l'UNRWA et à imposer une pression diplomatique contre Israël

Le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Csaba Kőrösi, a appelé à un soutien accru à l'UNRWA et à une pression diplomatique contre Israël lors d'un événement marquant la solidarité avec les Palestiniens. "Je vous demande de marcher un kilomètre dans les chaussures des Palestiniens", a déclaré Kőrösi lors de l'événement de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien au siège de l'ONU à New York.

"L'espoir et la prospérité ne peuvent provenir d'un jeu à somme nulle", a-t-il affirmé, en exhortant les pays de l'ONU à "utiliser le levier de leurs gouvernements" pour encourager le dialogue entre Israël et les Palestiniens. Il a également fait un clin d'œil aux "aspirations légitimes de toutes les parties" dans son discours, prononcé aux côtés de l'envoyé de l'Autorité palestinienne auprès des Nations unies, Riyad Mansour.

Le chef de cabinet des Nations unies, Earle Courtenay Rattray, s'exprimant au nom du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a affirmé que le chef des Nations unies était "profondément attristé par le nombre croissant de Palestiniens qui ont perdu la vie." Il a décrit les "moteurs du conflit" comme étant les "colonies, les démolitions de maisons, les fermetures de Gaza et le désespoir".

Don EMMERT (AFP/Archives) Riyad Mansour, à la tribune de l'ONU

"La position de l'ONU est claire - la paix doit progresser, l'occupation doit prendre fin", a-t-il souligné au nom de Guterres. Mansour, s'exprimant au nom du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a affirmé de son côté que cet événement marquait "une autre année de meurtres, de siège, d'arrestations, de déplacements forcés et de démolitions de maisons." "Une autre année de colonisation et de démembrement de notre patrie par le mur d'annexion, la confiscation des terres et les points de contrôle militaires. Une autre année qui a vu plus de violence et d'incitation contre notre peuple et ses lieux saints chrétiens et islamiques", a déploré Mansour.

"La journaliste Shireen Abu Akleh a été assassinée de sang-froid par les forces d'occupation israéliennes", a-t-il lancé en appelant la communauté internationale à faire pression sur Israël. "Nous ne pouvons pas attendre de l'occupant israélien qui soutient la colonisation et le terrorisme des colons, a dit Mansour, qu'il se réveille un jour et choisisse la justice et la paix". "La communauté internationale doit se mobiliser et intensifier ses efforts pour faire pression sur Israël afin qu'il mette fin à son occupation et cesse ses crimes"; a-t-il conclu.