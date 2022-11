L'Iran assure la Thaïlande de ne pas cibler les Israéliens en visite dans le pays

Bangkok a récemment informé Jérusalem de l'engagement de l'Iran

L'Iran a promis à la Thaïlande qu'il ne tenterait plus de mener des attaques contre des cibles israéliennes sur son sol. Citant des responsables israéliens, le site d'information Walla a rapporté mardi que Bangkok avait informé Jérusalem de ce développement lors d'une visite diplomatique de haut niveau en Thaïlande.

La délégation israélienne aurait été conduite par Aliza Bin Noun, directrice politique du ministère des Affaires étrangères. Le site a également indiqué qu'un haut diplomate thaïlandais avait indiqué à Aliza Bin Noun que les responsables iraniens lui avaient réaffirmé leur engagement de ne pas attaquer les Israéliens lors de sa visite à Téhéran en août.

Par le passé, l'Iran a tenté de commettre plusieurs attentats contre des Israéliens en Thaïlande, dont plusieurs tentatives signalées en juin. Ce pays d'Asie du Sud-Est est une destination touristique populaire pour les Israéliens, en particulier pour de nombreux soldats de Tsahal démobilisés, qui partent en voyage peu après avoir effectué leur service militaire obligatoire.

Le ministère israélien des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire, tandis que l'ambassade de Thaïlande en Israël a assuré à Walla que les faits relatés n'étaient pas exacts.

Outre la Thaïlande, l'Iran a récemment tenté de cibler des Israéliens en Turquie et en Géorgie, en représailles à plusieurs assassinats très médiatisés et à la mort mystérieuse de hauts responsables iraniens ces dernières années, dans le cadre de la longue guerre de l'ombre en cours entre Jérusalem et Téhéran.