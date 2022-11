Scandale autour de la dernière campagne Balenciaga, Kim Kardashian monte au créneau

Oursons sanglés de ceintures noires et documents relatifs à la pédopornographie dans la campagne Balenciaga

La vedette américaine de la téléréalité et des réseaux sociaux, Kim Kardashian, veut "réévaluer" sa relation avec la marque de luxe Balenciaga, dans l'embarras après une campagne mettant en scène des enfants et des accessoires sexuels. La maison française, propriété du groupe de luxe Kering, s'est excusée la semaine dernière sur son compte Instagram et a retiré plusieurs photos de sa campagne pour la collection printemps-été 2023, dont l'une montrait une enfant tenant un sac en forme d'ourson blanc sanglé de ceintures noires.

Des internautes ont aussi relevé que sur une autre photo, un sac issu d'une collaboration Balenciaga-Adidas est posé sur des documents sur lesquels sont imprimés des extraits d'une décision de la Cour Suprême américaine sur la pornographie infantile.

PATRICK KOVARIK (AFP/File) Défilé de la marque Balenciaga lors de la Fashion Week de Paris

"Je suis restée silencieuse ces derniers jours, non pas parce que je n'ai pas été dégoûtée et indignée par les récentes campagnes de Balenciaga, mais parce que je voulais avoir l'occasion de parler à leur équipe pour comprendre par moi-même comment cela a pu arriver", a écrit dimanche soir sur son compte twitter Kim Kardashian.

Celle qui compte Balenciaga parmi ses marques partenaires se dit "choquée par ces images troublantes", "en tant que mère de quatre enfants". Elle dit aussi avoir pris acte du "retrait des campagnes et des excuses de Balenciaga". "Quant à mon avenir avec Balenciaga, je suis en train de réévaluer ma relation avec la marque, en me basant sur leur volonté d'accepter la responsabilité de quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire - et les actions que j'attends d'eux pour protéger les enfants", ajoute la vedette de la téléréalité à ses 74 millions de comptes abonnés.