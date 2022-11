Les Etats-Unis se sont engagés à rouvrir le consulat pour les Palestiniens (responsable)

"C'est le meilleur moyen d'être en contact avec les Palestiniens", a affirmé Hady Amr

"Les États-Unis restent déterminés à rouvrir le consulat aux Palestiniens", a déclaré mercredi le haut responsable de l'administration américaine, Hady Amr, lors d'une conversation avec des journalistes. "Nous pensons que c'est la meilleure façon d'être en contact avec les Palestiniens, et nous continuerons à discuter de la question avec les Israéliens et les Palestiniens", a affirmé le haut fonctionnaire du département d’État qui s'est vu attribué la semaine dernière le rôle de représentant spécial pour les affaires palestiniennes.

Thaer GHANAIM / PPO / AFP Le président Mahmoud Abbas rencontre l'envoyé américain pour les affaires israélo-palestiniennes Hady Amr à Ramallah en Cisjordanie

Amr a ajouté que les États-Unis continueront de discuter du calendrier d'ouverture du consulat avec les collègues israéliens et palestiniens. La question de l'ouverture du consulat palestinien est un point de friction entre Israël et les États-Unis. L'ancien Premier ministre, Naftali Bennett, et le Premier ministre Yaïr Lapid, ont affirmé qu'en raison des pressions exercées dans le passé, l'administration américaine avait "éliminé" la question pour le moment. Certains pensent que le sujet se posera à nouveau avec la mise en place du nouveau gouvernement.

L'administration Biden s'est engagée à rouvrir le consulat pour les Palestiniens, qui avait été fermé en 2018 par l'ancien président Donald Trump. Le consulat a servi les Palestiniens vivant en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza et est situé à Jérusalem. Malgré les déclarations de l'administration Biden, et même si c'était une promesse électorale, le consulat n'a finalement pas été encore ouvert.