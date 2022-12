En France, de nouveaux équipements de détection d'explosifs sont actuellement testés

Le gouvernement britannique envisage de déployer les scanners les plus avancés dans ses aéroports d'ici la mi-2024 afin de fournir une image plus détaillée du contenu des sacs. Selon le journal The Times, les ministres ont procédé à un examen et une annonce devrait être faite avant Noël, dans l'espoir de réduire les files d'attente dans les aéroports.

Les passagers transportant des liquides dans leurs bagages cabine sont actuellement limités à des récipients ne contenant pas plus de 100 ml. Ceux-ci doivent être présentés au personnel de sécurité dans un sac en plastique transparent et refermable, mesurant environ 20 cm sur 20 cm.

Ces limites sont en vigueur depuis novembre 2006. Leur introduction a mis fin à l'interdiction des liquides en cabine imposée lorsque la police britannique a déclaré avoir déjoué un complot visant à faire exploser jusqu'à dix avions à l'aide d'explosifs dissimulés dans des bouteilles. Mais la nouvelle technologie permet au personnel de zoomer sur le contenu d'un sac et de faire pivoter les images pour les inspecter. Les scanners 3D ont été testés à l'aéroport de Londres Heathrow.

"Nous les déployons lentement. Nous venons de commencer l'expansion de la zone de sécurité du terminal 3, qui comprendra davantage de scanners CT et dont l'échéance est fixée à la mi-2024 par le [ministère des transports]. D'ici là, les liquides resteront dans les bagages en soute", a déclaré son directeur général, John Holland-Kaye.

Cette technologie est déjà utilisée depuis plusieurs années dans les aéroports américains, comme le Hartsfield-Jackson d'Atlanta et le O'Hare de Chicago. Du côté de la France, de nouveaux équipements de détection d'explosifs sont testés pour les bagages cabine permettant de ne plus retirer ni les appareils électroniques, ni les liquides, facilitant ainsi la préparation des passagers lors du contrôle de sûreté. Un test est notamment en cours à Orly.