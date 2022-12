New York et Singapour, villes les plus chères du monde en 2022

Tel-Aviv, ville la plus chère en 2021, est désormais 3eme

Les données publiées jeudi par l'EIU (Unité de renseignement des économistes) révèlent la flambée du coût de la vie dans les plus grandes villes du monde, alors que la guerre en Ukraine et la persistance des restrictions liées à la pandémie perturbent les chaînes d'approvisionnement, notamment en énergie et en denrées alimentaires. En moyenne, les prix dans les 172 villes couvertes par l'indice mondial du coût de la vie de l'EIU ont augmenté de 8,1 % en monnaie locale, soit le taux le plus élevé des 20 années pour lesquelles nous disposons de données numériques sur le coût de la vie. L'enquête a été menée entre le 16 août et le 16 septembre 2022.

L'indice WCOL montre également l'impact de la force du dollar américain sur le classement des villes, les taux d'intérêt augmentant et les investisseurs optant pour la sécurité. New York arrive en tête des villes où le coût de la vie est le plus cher à égalité avec Singapour. Les deux villes ont relégué Tel-Aviv, leader de l'année dernière, à la troisième place. Damas et Tripoli restent les villes les moins chères.

Los Angeles et San Francisco ont également fait leur entrée dans la liste des dix villes les plus chères du monde. Les villes russes de Moscou et de Saint-Pétersbourg sont celles qui ont le plus progressé, gagnant respectivement les places 88 et 70 en raison de la flambée des prix due aux sanctions occidentales et de la vigueur des marchés de l'énergie qui ont soutenu le rouble.

La plupart des autres villes européennes ont reculé dans le classement, la crise énergétique et l'affaiblissement des économies ayant fait chuter la valeur de l'euro et d'autres monnaies locales. Stockholm, Luxembourg et Lyon sont les villes qui ont le plus reculé dans le classement.

Au niveau mondial, les hausses de prix les plus rapides ont concerné l'essence (en 2021), qui a augmenté de 22 % en monnaie locale. Plusieurs villes souffrent également d'une inflation très élevée, notamment Istanbul, Buenos Aires et Téhéran.