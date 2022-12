L'assassinat d'Occidentaux par l'Iran pourrait mener à une confrontation avec les USA

Téhéran offre désormais des centaines de milliers de dollars aux mercenaires pour perpétrer des assassinats

Alors que Téhéran intensifie ses efforts pour kidnapper et tuer des responsables gouvernementaux, des militants et des journalistes dans le monde entier, y compris aux États-Unis, Washington a lancé un avertissement sévère à la République islamique.

Pointant que les services de renseignement et de sécurité iraniens offraient désormais des centaines de milliers de dollars aux mercenaires, des responsables américains affirment que si un tel assassinat était perpétré, cela pourrait entraîner une confrontation directe entre l'Iran et les Etats-Unis, a rapporté le Washington Post.

Depuis l'année dernière, les autorités de plusieurs pays occidentaux ont indiqué avoir déjoué plusieurs tentatives d'assassinat iraniennes. De nombreuses tentatives d'élimination ont visé des hommes d'affaires et des journalistes notamment en Grande-Bretagne, en France ou à Chypre. Parmi les projets d'assassinat les plus marquants, celui qui a visé l'ancien conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton à Washington.

Les tensions sont de plus en plus vives entre Washington et Téhéran. En plus de la pression accrue contre le développement nucléaire iranien, les Etats-Unis ont renforcé leurs sanctions contre la République islamique depuis l'envoi de drones iraniens à Moscou pour frapper l'Ukraine, et la répression du régime contre les manifestations populaires qui durent depuis plus de deux mois dans le pays.