L'Iran intensifie le ciblage des dissidents, des juifs et des journalistes

La République islamique cible entre autres, les civils juifs ou ceux qui ont des liens avec Israël

L'Iran intensifie ses efforts pour "kidnapper et tuer des responsables gouvernementaux, des activistes et des journalistes dans le monde entier", ont rapporté jeudi des médias américains. Des agences de sécurité aux États-Unis, au Canada, en Turquie et en Grande-Bretagne ont mis en garde leurs citoyens contre les menaces du régime iranien. La République islamique s'attache à cibler les fonctionnaires américains à la retraite, les médias critiques et les dissidents qui ont fui à l'étranger, ainsi que "les civils juifs ou ceux qui ont des liens avec Israël", selon le Washington Post, d’après des informations provenant de sources américaines, européennes et moyen-orientales.

https://twitter.com/i/web/status/1596588361325875201 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ces tentatives seraient menées par des mandataires criminels, et bien que cela garantisse un niveau de professionnalisme moindre, "la persistance de l'Iran rend probable qu'il parvienne finalement à tuer un dissident, un journaliste ou une personnalité du gouvernement occidental très en vue, ce qui pourrait déclencher une confrontation directe avec Téhéran". Le nombre de tentatives a considérablement augmenté au cours des deux dernières années et sont devenues plus ambitieuses et de plus grande envergure.

Les services de renseignement canadiens sont "conscients que des États hostiles, dont la République islamique d'Iran", surveillent et intimident des ressortissants canadiens partout dans le monde. Les autorités allemandes ont quant à elles indiqué soupçonner l’Iran dans trois tentatives d'attentats contre des synagogues au mois de novembre. La police allemande pense même que le président du Conseil central des juifs d'Allemagne, Josef Schuster, court un risque accru d'être pris pour cible par une cellule iranienne.