La Grèce accueille des maires du monde entier pour un sommet contre l'antisémitisme

Nous sommes ensemble, à Athènes, le berceau de la démocratie, pour nous unir contre cette haine (E. Adams)

Des maires du monde entier se sont réunis à Athènes jeudi, lors d’un sommet sur la lutte contre l'antisémitisme, dans un contexte de résurgence des actes antisémites à travers le monde. Des responsables locaux de 23 pays se sont donnés pour objectif de partager leurs expériences, d'évoquer les défis auxquels ils sont confrontés, et de trouver des "solutions créatives" pour contrer la montée de la haine dans le monde.

Le sommet, dirigé par le maire d'Athènes, Kostas Bakoyannis et par le maire de New York, Eric Adams, est le plus grand rassemblement de dirigeants municipaux jamais organisé sur l'antisémitisme. "Combattre l'extrémisme, la haine, le racisme et l'antisémitisme fait partie des rôles les plus importants que j'ai à jouer en tant que maire de la ville de New York", a déclaré Eric Adams au Guardian. "L'antisémitisme est en hausse en Amérique et dans le monde, et ne doit pas être ignoré. Il doit être dénoncé et combattu. C'est pourquoi nous nous tenons ensemble, à Athènes - le berceau de la démocratie - pour nous unir contre cette haine", a-t-il ajouté.

L'événement qui dure deux jours se déroule dans un contexte que le maire d’Athènes décrit comme "une propagation insidieuse de l'antisémitisme dans le monde entier". Le mois dernier, la police de New York a arrêté deux hommes liés à des menaces d'attaque contre une synagogue. En Grèce, une récente poussée du sentiment antisémite est alimentée par le défunt parti néonazi Aube dorée.

"Nous avons mené nos batailles contre les forces obscures de l'antisémitisme et de la haine. Bien que nous restions vigilants, nous savons qu'il s'agit d'une bataille de fond qui doit être menée au niveau de la rue, du bas vers le haut ", a déclaré Kostas Bakoyannis au Guardian. Lors du "Sommet des maires contre l'antisémitisme", le maire de New York et le maire d'Athènes ont signé un accord de jumelage pour étendre la coopération dans le tourisme, la protection de l'environnement, la technologie et les affaires culturelles.