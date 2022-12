L'US Navy saisit de nouveau des armes iraniennes pour les rebelles yéménites

Le chalutier intercepté transportait 7.000 lance-roquettes et des "propulseurs pour lancer des roquettes RPG"

La Marine américaine a annoncé samedi la saisie d'un million de cartouches ainsi que des lanceurs de roquettes transférés clandestinement selon elle sur un chalutier depuis l'Iran vers le Yémen en guerre. La cargaison a été découverte jeudi "lors d'un embarquement de vérification du drapeau", a déclaré la 5e flotte américaine basée à Bahreïn dans un communiqué, soulignant qu'il s'agissait de "la deuxième saisie d'armes illégales majeures en un mois" sur cette route maritime.

Dans un communiqué, le vice-amiral Brad Cooper, a accusé l'Iran de "transfert illégal d'aide létale" et d'avoir un "comportement déstabilisateur". "Les forces navales américaines oeuvrent pour empêcher et perturber les activités maritimes dangereuses et irresponsables dans la région", a-t-il ajouté. L'Iran admet soutenir les rebelles Houthis au Yémen mais dément leur fournir des armes.

Le chalutier de pêche intercepté jeudi transportait près de 7.000 lance-roquettes et des "propulseurs utilisés pour lancer des roquettes RPG", selon le communiqué. En novembre, la marine américaine a déclaré avoir intercepté un bateau venant d'Iran et transportant pour les rebelles yéménites des "matières pouvant servir à fabriquer du carburant pour les missiles ainsi que des explosifs".

Depuis 2014, le conflit au Yémen a fait des centaines de milliers de morts et plongé le pays dans l'une des pires crises humanitaires au monde. Une trêve négociée par l'ONU en avril a permis de donner un répit à la population pendant six mois, mais à son expiration en octobre, les belligérants ne sont pas parvenus à un accord permettant de la prolonger.