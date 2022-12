Une start-up israélienne spécialisée dans la recharge rapide de véhicules électriques signe un accord de distribution aux États-Unis

"La demande de recharge de VE longue distance, pratique et accessible, ne cesse de croître"

Zooz Power, une entreprise israélienne qui développe un booster d'énergie ultra-rapide pour les véhicules électriques (VE), a conclu un accord de distribution qui l'aidera à établir sa présence sur le marché américain.

Zooz a annoncé dimanche qu'elle avait signé un accord de cinq ans avec Blink Charging. Dans le cadre de cet accord, l'opérateur américain d'équipements de recharge de VE sera le distributeur de Zooz pour la vente et le déploiement de son système d'alimentation rapide pour VE, qui, selon Zooz, peut recharger complètement les batteries en 15 minutes. Les actions de Zooz, cotées à Tel-Aviv, ont bondi de 20 % ce dimanche après-midi.

Boaz Weizer, PDG de Zooz, a décrit l'accord comme une "étape importante de l'intégration sur le marché américain, qui se développe rapidement et offrira un énorme potentiel commercial dans les années à venir".

Le Kinetic Power Booster (KPB) de Zooz, basé sur une technologie brevetée de volant d'inertie, convertit l'énergie électrique en énergie cinétique. Il est conçu pour les zones où l'infrastructure des VE est encore en retard ou pour celles où le réseau électrique n'est pas encore suffisamment puissant pour donner ce coup de pouce rapide. Les boosters sont modulaires, occupent environ la moitié d'une place de parking et peuvent être installés dans des zones clés telles que les parkings, les aéroports et les hôtels.

"La demande de recharge de VE longue distance, pratique et accessible, ne cesse de croître. Il est donc impératif de fournir aux conducteurs de VE des solutions fiables et durables, et c'est exactement ce que propose Zooz", a affirmé Michael D. Farkas, PDG de Blink Charging.

L'annonce de l'accord de distribution intervient un jour après que le président américain Joe Biden a annoncé sur Twitter son intention de construire 500 000 bornes de recharge pour véhicules électriques dans tout le pays, afin de lutter contre la crise climatique.