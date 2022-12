Analyse : les Israéliens réagissent aux informations faisant état de journalistes harcelés au Qatar

Les trois quarts du public en Arabie saoudite disent avoir une opinion défavorable d'Israël

Les reporters israéliens présents à la Coupe du monde 2022 ont été harcelés au Qatar par des foules de supporters des pays arabes, mais le public israélien ne comprend pas la réalité : non pas les nombreux habitants du monde arabe qui ne nous aiment pas, mais le nombre remarquable de ceux qui nous aiment.

La vidéo des rues de Doha a fait ressortir le prévisible de la droite et de la gauche israéliennes. La droite a trouvé une justification dans la haine perpétuelle des non-juifs envers les Juifs, servant commodément de preuve de la futilité des compromis avec les Palestiniens. Et la gauche, elle aussi, se délecte de sa justification, car l'hostilité dans les rues a vaillamment montré la valeur de la résolution du conflit israélo-palestinien pour calmer les esprits.

Pendant tout ce temps, les deux camps sont passés à côté de la grande nouvelle : dans l'opinion publique du Golfe, Israël a des succès éclatants. L'histoire n'est pas celle de ceux qui nous détestent dans le monde arabe. L'histoire est celle de ceux qui disent qu'ils nous aiment bien.

C'est le résultat le plus important du dernier sondage sur la popularité d'Israël auprès des ressortissants des États arabes du Golfe. Ce sondage a été réalisé par le KEEVOON Global Research du sondeur Mitchell Barak avec le financement de la Konrad Adenauer Stiftung et a été diffusé en exclusivité sur l'émission de la chaîne anglaise d'i24NEWS Middle East Now.

Dans ce sondage, Barak et KEEVOON ont demandé aux ressortissants d'un certain nombre d'États du Golfe s'ils avaient une opinion favorable d'Israël. Les résultats ? En Arabie Saoudite, 21% sont favorables contre 75% défavorables. Au Bahreïn, 20 % sont favorables et 72 % défavorables. Au Qatar même, quelque 46 % des ressortissants avaient une opinion favorable d'Israël. Aux Émirats arabes unis, la côte de popularité d'Israël a atteint une majorité - 52% des citoyens.

Les chiffres des EAU et ce résultat particulier du Qatar sont des aberrations dans le monde arabe. Mais même les résultats de l'Arabie saoudite et du Bahreïn sont des raisons pour Israël de se sentir fier. Oui, les trois quarts du public en Arabie saoudite disent avoir une opinion défavorable d'Israël. Mais cela signifie que 21 % ont quand même une opinion positive.

De plus, lorsqu'un sondeur leur demande de se prononcer sur la question, plus de cinq millions de citoyens d'Arabie saoudite donnent une note positive à Israël. Cent ans de conflit, une demi-douzaine de guerres, des centaines d'attaques terroristes, des milliers de roquettes, trop de morts. Des décennies de rideau de fer et de relations négociées jusqu'à récemment par des médias d'État colportant l'hostilité. Et un cinquième du public, dans au moins une grande partie du monde arabe, dit "oui" à Israël.

C'est étonnant. L'histoire de ce sondage - et des recherches similaires menées par Mitchell Barak et KEEVOON - est celle d'un énorme succès pour la marque Israël, ce qui témoigne du potentiel de la position d'Israël au Moyen-Orient. Les États du Golfe et d'autres pays arabes disposent d'une masse critique dans le public qui voit Israël d'un bon œil et souhaite travailler avec lui. Cinq millions de citoyens saoudiens - soit l'équivalent de la moitié de la population israélienne - donnent à Israël une image de marque.