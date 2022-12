Blinken met en garde Netanyahou contre la création de nouvelles implantations en Cisjordanie

Plus de 475.000 Israéliens vivent actuellement dans des implantations en Cisjordanie

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a déclaré dimanche que les Etats-Unis s'opposeraient à l'établissement de nouvelles implantations par le prochain gouvernement israélien, dirigé par Benjamin Netanyahou, en Cisjordanie.

"Nous continuerons également à nous opposer sans équivoque à toute action qui mette la solution à deux Etats en danger, notamment l'extension des colonies, des mesures en vue de l'annexion de la Cisjordanie, le fait de perturber le statu quo historique des lieux saints, les démolitions et les expulsions, et l'incitation à la violence", a indiqué le secrétaire d'Etat lors d'une intervention auprès du groupe progressiste américain pro-Israël J Street.

Le bloc de droite et ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite est arrivé majoritaire aux législatives israéliennes du 1er novembre, avec 64 sièges sur 120, permettant à Benjamin Netanyahou d'entamer des négociations pour former un gouvernement.

Plus de 475.000 Israéliens vivent actuellement dans des implantations en Cisjordanie. Benjamin Netanyahou a normalement jusqu'au 11 décembre pour former un gouvernement de coalition. Selon les médias israéliens, Benjamin Netanyahou utilisera cette période pour régler les détails des accords de coalition avec les futurs ministres.