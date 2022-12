Natalie Portman affirme sur Instagram que "l'antisémitisme doit être combattu"

Kanye West a fait l'éloge d'Adolf Hitler la semaine dernière

Alors que le rappeur américain Kanye West continue de tenir des propos antisémites, la célèbre actrice israélienne à succès Natalie Portman a réagi dimanche dans un post sur son compte Instagram qui a reçu plus de 62.000 likes. "Voir la résurgence de l'antisémitisme me fait chavirer le cœur. Cette haine doit être combattue avec un amour sans limite pour tout le monde. Aujourd'hui, j'envoie plus d'amour à mes amis juifs", a-t-elle écrit.

"J'envoie de l'amour à tous ceux qui se tiennent à nos côtés face à ces paroles et actions violentes. C'est douloureux et effrayant de les entendre, et je suis reconnaissante envers ceux qui continuent de dénoncer l'antisémitisme, et toute forme de racisme", a déclaré l'actrice aux 8.3 millions d'abonnés. Natalie Portman est née à Jérusalem et sa famille a émigré aux USA quand elle avait quatre ans.

Tôt ce matin, l'actrice israélienne Gal Gadot a partagé un tweet publié par le président américain Joe Biden ce week-end, en réponse aux propos de West. Dans un tweet, le président a écrit :

"La Shoah a eu lieu. Hitler était une figure diabolique. Au lieu de lui donner une tribune, nos dirigeants devraient appeler au rejet de l'antisémitisme partout où il se cache. Le silence équivaut à coopérer".

Gadot, qui a partagé le tweet sur son compte Instagram, a ajouté la légende : « Rejetez l'antisémitisme partout où il se cache." En octobre, Gadot a posté une photo sur son compte Instagram dans laquelle elle porte un collier avec un pendentif étoile de David avec en légende l'inscription "fière".

Kanye West a fait l'éloge d'Adolf Hitler lors d'une apparition dans l'émission du web InfoWars jeudi.

"Je vois de bonnes choses à propos d'Hitler", a déclaré Kanye West sur ce site américain d'extrême droite adepte des théories du complot et des fake news. "Ce type qui a inventé les autoroutes et le microphone que j'utilise en tant que musicien, vous ne pouvez pas dire à haute voix que cette personne a jamais fait quelque chose de bien. J'en ai fini avec ça", a-t-il poursuivi. "Chaque être humain a quelque chose à apporter, en particulier Hitler."