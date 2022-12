COP15 : l'ONU prévient qu'il est urgent d'agir pour la biodiversité

"90% des écosystèmes ont été affectés et plus d'un million d'espèces sont menacées de disparition"

Les crises du climat et de la biodiversité sont inextricablement liées donc il est "urgent d'agir", estime Elizabeth Maruma Mrema, cheffe de la Convention sur la diversité biologique (CDB) de l'ONU, lors d'un entretien avec l'AFP. "Je reste optimiste" a-t-elle expliqué à quelques jours du début de la COP15 consacrée à la biodiversité à Montréal, espérant un "moment de Paris" pour la nature, en référence à l'accord historique de 2015 visant à limiter le réchauffement climatique

Après celle sur le climat, cette autre COP, qui s'ouvre mercredi jusqu'au 19 décembre, se tiendra avec deux ans de retard, à cause de la pandémie de Covid-19. Près de 200 pays tenteront d'élaborer un nouveau cadre mondial pour la protection de la nature. Mais après trois années de négociations laborieuses, les points de friction restent nombreux.

STR/AFP Conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP 15) est à Kunming, en Chine, en octobre 2021

Insistant sur le constat de départ dramatique, Elizabeth Maruma Mrema rappelle que le déclin de la biodiversité atteint "un niveau sans précédent dans l'histoire". "Nous estimons que 90% des écosystèmes ont été affectés jusqu'à présent et plus d'un million d'espèces sont menacées de disparition", ajoute la Tanzanienne. Pendant cette COP, "ce qui est important, c'est qu'un cadre soit adopté, nous aurons tous intérêt à veiller à ce qu'il soit mis en œuvre pour éviter de revenir au point de départ", estime-t-elle encore.

Parmi la vingtaine d'objectifs en discussions, l'ambition phare, surnommée 30x30, vise à placer au moins 30% des terres et des mers du globe sous une protection juridique minimale d'ici 2030.Mais pour Elizabeth Maruma Mrema, ce n'est qu'un "objectif parmi 22" et il sera essentiel de regarder l'accord "dans son ensemble". "Si nous devons inverser la perte de biodiversité d'ici 2030. Alors cela signifie que tous les objectifs doivent être mis en œuvre et pas seulement un."