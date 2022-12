Coup d'envoi de la COP15, le sommet de l'ONU sur la biodiversité

"L'humanité est devenue une arme d'extinction massive"

La conférence de l'ONU sur la biodiversité s'ouvre mercredi à Montréal avec un défi colossal : conclure en deux semaines un accord historique, la "dernière chance" de sauver les espèces et les milieux naturels d'une destruction irréversible. Les délégués de plus de 190 pays se retrouvent jusqu'au 19 décembre pour adopter un nouveau cadre mondial décennal pour sauvegarder la nature et ses ressources indispensables à l'humanité.

Le temps presse : un million d'espèces sont menacées d'extinction, un tiers des terres sont gravement dégradées et les sols fertiles disparaissent, tandis que la pollution et le changement climatique accélèrent la dégradation des océans. "L'humanité est devenue une arme d'extinction massive", a tonné mardi Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, lors du lever de rideau du sommet, à cause de "notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégale". Cette COP15, sœur jumelle, dans l'ombre, des COP sur le climat, est "notre chance d'arrêter cette orgie de destruction", a-t-il déclaré. Mais les négociations patinent depuis trois ans.

ANDREJ IVANOV / AFP Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, prend la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la COP15 à Montréal, Canada, le 6 décembre 2022

Il s'agit de concrétiser un accord d'une vingtaine d'objectifs, dont le principal vise à protéger 30% des terres et des mers. D'autres prévoient la restauration des milieux naturels, la réduction des pesticides, la lutte contre les espèces invasives, ou les conditions d'une pêche et d'une agriculture durables. Le coût de la dégradation des écosystèmes est estimé à 3.000 milliards de dollars par an d'ici 2030, a rappelé Antonio Guterres.