Le chef israélien Assaf Granit ouvre un restaurant à Berlin en l'honneur de sa grand-mère

La grand-mère de Granit était une survivante de l'Holocauste

Un chef israélien qui a été décoré d'une étoile michelin, a révélé avoir ouvert un nouveau restaurant à Berlin en l'honneur de sa grand-mère. Assaf Granit possède déjà plusieurs restaurants branchés en Israël et en Europe, dont un à Paris qui a reçu une étoile Michelin.

Son nouveau restaurant berlinois "Berta" du nom de sa grand-mère, situé dans le chic hôtel-boutique Precise Tale Berlin Potsdamer Platz, est le premier ouvert par le groupe "Machneyuda" de Granit dans la capitale allemande.

"C'est un projet très personnel", a déclaré Granit. "Ma cuisine est entièrement due à [ma grand-mère], et tout a essentiellement commencé avec elle". La grand-mère de Granit était une survivante de la Shoah qui a grandi avec une cuisine juive traditionnelle d'Europe de l'Est, mais à son arrivée à Jérusalem, elle s'est retrouvée à intégrer les habitudes culinaires de ses voisins, qui venaient du monde entier. Suivant ses traces, Granit a dit avoir "exploré les différents goûts et arômes des rues de Jérusalem", et a été inspiré pour ouvrir son propre restaurant qui "refléterait les secrets" de sa grand-mère et de la scène culinaire de la ville.

Pour Granit, le restaurant a une signification particulière, car il a toujours rêvé d'ouvrir un commerce dans le pays que sa grand-mère a été contrainte de quitter pendant la guerre.

Le luxueux hôtel dans lequel "Berta" offre une expérience gastronomique "festive, énergique, vibrante et engageante", qui "jette un pont entre Berlin et Jérusalem, en fusionnant des recettes familiales traditionnelles avec une touche de modernité."

Le mois dernier, le restaurant "Shabour",de Granit à Paris a été élu parmi les meilleurs restaurants du monde dans le prestigieux classement "50 Best Discovery" de San Pellegrino.