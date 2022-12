La Chine ouvre un poste de police en Israël pour espionner ses citoyens

Les postes de police sont utilisés pour harceler et réduire au silence les ressortissants chinois

La Chine a ouvert un poste de police en Israël pour espionner les ressortissants chinois à l'étranger, selon l'ONG Safeguard Defenders. Ce poste est l'un des 110 postes de police dans le monde cités par l'organisation basée à Madrid, qui cherche à soutenir les groupes de la société civile et les avocats spécialisés dans les droits de l'homme en Asie.

La dernière mise à jour de la liste des postes de police comprend une branche de la police de Nantong située à un endroit inconnu. Safeguard Defenders a cité un article du site chinois Our Jiangsu du 29 avril 2020, décrivant une réunion entre la police de Nantong et les Overseas Chinese Linkage Service Centers à laquelle participait notamment "Xu Weisong du poste israélien".

"Le centre de services de liaison entre la police et les Chinois d'outre-mer de la ville de Nantong constitue un lien important entre Nantong et la communauté internationale et protège les droits et les intérêts de Nantong à l'étranger", indique le site.

Safeguard Defenders affirme que les postes de police, dont la plupart se trouvent en Europe, sont utilisés pour harceler et réduire au silence les ressortissants et dissidents chinois vivant à l'étranger, et pour les persuader de rentrer en Chine.

MAY JAMES / AFP La police chinoise

Officiellement, ces "stations-service" existent pour aider les résidents ou les touristes chinois dans des pays donnés, dans le cadre d'une association de la diaspora destinée à fournir un réseau à l'étranger. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré à CNN en novembre qu'elles sont utilisées pour aider à des tâches telles que le renouvellement des permis de conduire et d'autres documents.

Toutefois, ces stations peuvent avoir un autre rôle : La persuasion de certains ressortissants chinois de retourner en Chine. Safeguard Defenders a cité des exemples spécifiques de ces stations chinoises en Espagne et en Serbie qui persuadent des ressortissants chinois de rentrer chez eux.

Les autorités chinoises n'ont pas caché qu'elles persuadaient des individus de rentrer chez eux, déclarant à l'été 2022 que quelque 230 000 personnes étiquetées comme "fugitives" avaient été "persuadées de rentrer" entre avril 2021 et juillet 2022, selon Safeguard Defenders.

L'ambassade de Chine en Israël n'a pas répondu aux demandes de renseignements concernant le poste. Certains de ces postes de police ont été mis en place en coopération avec le pays d'accueil ; le ministère des affaires étrangères a refusé de préciser si c'était le cas en Israël.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, s'est dit "très préoccupé" par la présence de postes de police chinois sur le sol américain, lors d'une audition au Sénat le mois dernier. Les Pays-Bas et l'Irlande ont fermé des postes de police chinois pour des actions illégales au cours des derniers mois.

Des étudiants chinois en Israël ont déclaré au Jerusalem Post au début de l'année qu'ils avaient été approchés pour recueillir des informations pour le parti communiste chinois. Un responsable a demandé aux étudiants de plusieurs campus en Israël de rechercher et d'envoyer aux médias israéliens la couverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, selon des captures d'écran obtenues par le quotidien.