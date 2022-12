L'ONU déclare qu'Israël doit renoncer à ses armes nucléaires lors d'un vote

La résolution a été présentée par l'Autorité palestinienne et vingt autres pays

L'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a affirmé qu'Israël doit renoncer à ses armes nucléaires lors d'un vote à 149 voix contre 6 mercredi. Une version antérieure du texte avait été approuvée par la Cinquième Commission de l'AGNU en octobre par 152 voix contre 5. Outre Israël, le Canada, la Micronésie, Palau et les États-Unis ont voté contre la résolution. Le Liberia, qui avait été absent du vote en octobre, a changé de position et s'est opposé au texte. Vingt-six autres pays, dont l'Inde et de nombreux États européens, se sont abstenus de voter la résolution, qui fait partie d'un ensemble annuel de plus de 15 textes anti-israéliens et pro-palestiniens approuvés par l'AGNU.

Cette nouvelle résolution appelle Israël à "ne pas développer, produire, tester ou acquérir des armes nucléaires" et à "renoncer à la possession d'armes nucléaires". Elle demande également qu’Israël adhère au traité de non-prolifération des armes nucléaires et à placer "toutes ses installations nucléaires sous les garanties complètes de l'Agence internationale de l'énergie atomique". La résolution a été présentée par l'Autorité palestinienne et vingt autres pays.

La résolution elle-même faisait partie d'une série de dizaines de textes traitant de la question des armes nucléaires et de la prolifération nucléaire, dans lesquels Israël s'est parfois opposé ou abstenu. L'État juif est considéré comme l’un des neuf pays à posséder l’arme nucléaire, et le seul de la région, même s'il n'a jamais admis disposer d'un tel arsenal. Israël est le seul pays soumis à autant de résolutions contre lui.