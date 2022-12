Porter un costume nazi à l'âge de 20 ans a été "l'une des plus grandes erreurs de ma vie" (Prince Harry)

"Je me suis senti tellement honteux après coup. Tout ce que je voulais, c'était arranger les choses"

Dans sa nouvelle série Netflix "Harry & Meghan", le prince Harry, duc de Sussex, a déclaré que le fait de se déguiser en nazi à l'âge de 20 ans a été "probablement l'une des plus grandes erreurs" de sa vie.

"Je me suis senti tellement honteux après coup. Tout ce que je voulais, c'était arranger les choses. J'ai parlé au grand rabbin de Londres ce qui a eu un impact profond sur moi. Je suis allé à Berlin et j'ai parlé à un survivant de la Shoah", a-t-il confié. "J'aurais pu continuer à faire comme si de rien n'était et commettre encore et encore les mêmes erreurs dans ma vie, mais j'ai appris de cette expérience".

Le prince a également abordé l'idée de "préjugés inconscients" dans sa famille, notant que si "ce n'est en fait la faute de personne", cela n'exonère pas pour autant de toute responsabilité. "Une fois que cela a été signalé ou identifié en vous, vous devez alors y remédier. C'est de l'éducation, de la sensibilisation et c'est un travail constant en cours pour tout le monde - y compris moi".

AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS Le prince Harry et son épouse Meghan

Harry avait été photographié portant un uniforme de soldat nazi avec un brassard à croix gammée rouge et noire et une chemise de l'armée, lors d'une fête costumée le 8 janvier 2005. L'incident s'etait produit deux semaines seulement avant le 60e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz.