Brittney Griner, basketteuse americaine star, enfin libre... Le monde du sport se réjouit

"Miraculeusement, le décompte des jours de détention s'est terminé à 294, et notre sœur revient à la maison"

D'anciens entraîneurs et coéquipiers de la championne américaine de basketball Brittney Griner ainsi qu'une foule d'athlètes de haut niveau ont célébré jeudi sa libération après neuf mois de détention dans une prison russe. Arrêtée en février pour trafic de drogue, la basketteuse de 32 ans a été libérée jeudi dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Washington et Moscou. Les soutiens de la star de la WNBA, le championnat nord-américain professionnel de basket féminin, et double médaillée d'or olympique ont exprimé leur joie et leur soulagement.

"J'ai été choquée. J'ai pleuré", a réagi Dawn Staley, qui a entraîné Griner en 2021 dans l'équipe nationale américaine auréolée d'or à Tokyo. "C'est le moment pour lequel nous avons tous prié." Brittney Griner a été huit fois sélectionnée All-Star de la WNBA et a mené les Phoenix Mercury au titre de champion de la ligue 2014. "Miraculeusement, miséricordieusement, le décompte des jours de détention s'est terminé à 294 et notre amie, notre sœur revient à la maison", ont indiqué les Mercury et l'équipe de NBA des Phoenix Suns, dans un communiqué commun.

Christian Petersen/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP Brittney Griner sous le maillot des Phoenix Mercury

Les stars de la NBA Chris Paul, Trae Young et Kyrie Irving ont notamment exprimé leur soulagement sur Twitter après la libération de la joueuse qui a mis sa notoriété au service de la défense des communautés noires et LGBT+. "Merci d'avoir donné l'exemple de ce qu'est une vraie guerrière", a écrit Kyrie Irving. Brianna Turner, coéquipière de Brittney Griner avec les Mercury, a tweeté : "La meilleure nouvelle qui soit. Tellement heureuse pour BG, juste à temps pour les fêtes" de fin d'année.

L'Australienne Sandy Brondello, qui entraîne l'équipe de New York Liberty et a coaché Griner pendant huit saisons à Phoenix, a pleuré en apprenant la nouvelle. Elle a par ailleurs partagé ses incertitudes concernant un retour de Griner sur le terrain: "Je pense que pour l'instant, BG a besoin de se reposer, de récupérer et d'être avec sa femme et sa famille". La légende du tennis féminin Billie Jean King a remercié le président américain Joe Biden et "tous ceux qui ont travaillé si dur pour assurer sa liberté", tandis que A'ja Wilson, élue meilleure joueuse de WNBA et coéquipière olympique de Griner, a tweeté : "BG, Dieu est si bon".